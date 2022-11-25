Владимир Ефимов: с начала года резиденты технополиса «Москва» нарастили инвестиции до 23,8 млрд рублей

Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» за 9 месяцев 2022 года вырос на 9% и составил 23,8 млрд рублей. Об этом сообщил 25 ноября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиции компаний–резидентов технополиса "Москва" за первые три квартала 2022 года составили 23,8 млрд рублей. Это на 2,1 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. И втрое больше, чем за тот же период 2020 года, когда объем вложений превысил 7,3 млрд рублей», — сказал Владимир Ефимов.

Таким образом, по его оценке, общий объем вложений, которые резиденты Московской ОЭЗ направили на развитие своих производств за все время работы технополиса, превысил 87,7 млрд рублей.

По итогам января-сентября текущего года в отраслевом разрезе больше других — 14,7 млрд рублей — инвестировали в свое развитие предприятия микроэлектроники, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда их вложения составили почти 7,5 млрд», — добавил он. На данный момент в технополисе работает 33 компании из этой отрасли.

Кроме того, с начала 2022 года статус резидента московской ОЭЗ получили еще 10 высокотехнологичных компаний. «Объем заявленных ими инвестиций составит почти 10 млрд рублей», — рассказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По официальным данным, всего в технополисе сегодня работает 91 высокотехнологичное предприятие. Они разрабатывают и выпускают радиоаппаратуру, медицинское оборудование, лекарственные препараты, новые промышленные материалы, энергоэффективные решения и программное обеспечение.

Часть производств размещена на правах аренды в корпусах, построенных управляющей компанией технополиса. Такой формат — brownfield — особенно востребован у компаний, которым нужно как можно быстрее запустить серийный выпуск. Для такого старта производства в ОЭЗ инвестор должен вложить в развитие компании не менее 57,7 тыс. рублей в расчете на 1 кв. м. арендованной площади в течение 5 лет. Кроме того, его минимальная выручка должна составить от 268,1 тыс. рублей на кв. м. за второй календарный год с планируемой даты завершения инвестиций. Учитывается и средняя заработная плата на будущем предприятии: не ниже, чем 76,5 тыс. рублей в месяц.

Напомним, ОЭЗ «Технополис "Москва"» занимает 5 территорий общей площадью более 223 га. Компании-резиденты освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов сроком на 10 лет, а ставка налога на прибыль для них снижена до 2%. Кроме того, в технополисе действует режим свободной таможенной зоны: ввозимое оборудование и товары не облагаются пошлинами.