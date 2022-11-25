Французская газета Le Figaro выпустила дайджест новостей о специальной военной операции, состоянии энергетики «незалежной» и реакции на данные события президента Украины Владимира Зеленского.

Прочитав данные материалы, читатели пришли к выводу, что Украину очень быстро может спасти от неминуемой гибели сам глава государства. Однако для этого ему сделать несколько простых, но в то же время эффективных шагов. Речь идёт о немедленном согласии на мирные переговоры, прекращении боевых действий и отказа от власти над решившими отделиться регионами страны.

В противном случае, по мнению, большинства читателей, последствия будут ощутимы не только для Украины, но и для Европы.

Так, пользователь с ником Herve Houdard 1 предупредил французов о новом притоке мигрантов. Юзер по имени al core попросил объяснить Зеленскому, что тот живет не в телешоу, ведёт Украину и весь континент к катастрофе.

Michel167382 призывал главу «незалежной» возобновить переговоры, так как считает, что США и Россия готовы отказаться от использования оружия, и пришло время для дипломатии.

Читатель Gi.Bouley обвинил Зеленского в жалобах на одиночество, несмотря на колоссальную военную и финансовую помощь с Запада, а также уличил в попытке сделать конфликт глобальным.

В целом же подавляющее большинство читателей Le Figaro считают, что остановить то, что сейчас происходит Зеленский может, только для этого он должен думать не только о своих амбициях, а прежде всего о народе Украины.

Как ранее писал «Эксперт», США уже открыто заявляют, что в странах НАТО растёт недовольство поведением президента Украины Владимира Зеленского из-за ракетного инцидента в Польше. Об этом, в частности, пишет американская газета Financial Times. По данным издания, упорное желание Зеленского убедить мировую общественность в том, что Киев не причастен к ракетному инциденту начинает раздражать лидеров государств, входящих в альянс.

