Европа мечтает превратиться в полупроводниковый хаб

Евросоюз (ЕС) принял программу развития полупроводникового сектора «Закон об европейских чипах». На эти цели ЕС готов выделить 43 млрд евро. Соглашение о запуске программы подписали 23 ноября в Брюсселе послы стран-членов ЕС. Обращает на себя внимание включенное в программу разрешение производителям полупроводников обращаться за помощью к правительствам своих стран. Однако требование ряда стран разрешить обращаться за субсидиями всем производителям принято не было.
Больше всего споров вызвал пункт программы об использовании евросоюзовских фондов. Участники совещания в среду, 23 ноября, договорились не перераспределять 400 млн евро, которые предполагалось выделить на научные исследования и разработки. Поводом к спорам стало требование о перераспределении этих средств ряда небольших европейских стран, опасавшихся, что эти деньги достанутся крупным странам типа Германии.
Окончательно программа по развитию производства полупроводников в Европе будет принята в декабре министрами стран членов объединенной Европы. Перед тем, как будет рассмотрен окончательный вариант, программу должен одобрить еще и Европарламент.
В Брюсселе хотят довести долю европейских полупроводников в мировой к 2030 году до 20%. Пока же ЕС значительно отстает от общепризнанных лидеров в секторе – азиатских стран, а также США и Китая, между которыми сейчас идет необъявленная полупроводниковая война.
Ряд крупных IT-компаний, включая Intel Corp., GlobalFoundries Inc., STMicroelectronics NV and Infineon Technologies AG., уже объявили о создании новых производственных мощностей по производству полупроводников в Европе.