Европа мечтает превратиться в полупроводниковый хаб

Евросоюз (ЕС) принял программу развития полупроводникового сектора «Закон об европейских чипах». На эти цели ЕС готов выделить 43 млрд евро. Соглашение о запуске программы подписали 23 ноября в Брюсселе послы стран-членов ЕС. Обращает на себя внимание включенное в программу разрешение производителям полупроводников обращаться за помощью к правительствам своих стран. Однако требование ряда стран разрешить обращаться за субсидиями всем производителям принято не было.

Больше всего споров вызвал пункт программы об использовании евросоюзовских фондов. Участники совещания в среду, 23 ноября, договорились не перераспределять 400 млн евро, которые предполагалось выделить на научные исследования и разработки. Поводом к спорам стало требование о перераспределении этих средств ряда небольших европейских стран, опасавшихся, что эти деньги достанутся крупным странам типа Германии.