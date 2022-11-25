Первая страна решила перейти на покупку нефти за золото

Вице-президент Ганы Махамуду Бавумия заявил в четверг, что правительство этой западноафриканской страны планирует менять платежное средство при оплате нефтепродуктов с долларов США на золото. Переход, сообщает Reuters, является следствием резкого сокращения валютных резервов страны и требованиями импортеров нефти расплачиваться долларами, что еще больше ослабляет местную валюту – седи и делает жизнь еще дороже.

Валютные резервы Ганы по состоянию на конец сентября 2022 года составляли ок. 6,6 млрд долларов и могли покрыть менее трех месяцев импорта страны. Между тем, в конце 2021 года резервы были в полтора раза больше и составляли, по данным правительства Ганы, ок. 9,7 млрд долларов ок. 9,7 млрд долларов.

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Если новая платежная политика заработает уже в первом квартале 2023 года, то, по словам Бавумии, будет «существенно изменен баланс платежей и значительно уменьшится ослабление нашей валюты».

Использование в качестве средства платежа золота также не позволит обменному курсу прямо влиять на цены на топливо и электроэнергию, потому что внутренним поставщикам больше не будет нужна иностранная валюта для импорта нефти и нефтепродуктов, объясняет вице-президент.

«Бартер золота на нефть является очень крупным и важным структурным изменением»,- добавил Махамаду Бавумия.

Кстати, перемены, которые намечаются в Гане, пока еще остаются довольно редкими. Конечно, время от времени страны покупают нефть в обмен на какие-то товары или другое сырье, но обычно инициаторами таких сделок выступают или, по крайней мере, до сих пор выступали в подавляющем большинстве нефтедобывающие страны, а не покупатели.

Гана, строго говоря, вообще-то является нефтедобывающей страной и добывает нефть, но она полностью зависит от импорта очищенных нефтепродуктов, поскольку единственный в стране нефтеперерабатывающий завод не работает уже пять лет – он был закрыт в 2017 году после взрыва.

Почти одновременно с постом Бавумии министр финансов Ганы Кен Офори-Атта объявил о мерах по снижению расходов и повышению доходов для борьбы с долговым кризисом в стране. 24 ноября он представил законодателям проект бюджета Ганы на 2023 год. В своем выступлении главный финансист Ганы предупредил о высоком риске сильнейшего долгового кризиса и подчеркнул, что девальвация седи серьезно ослабила способность Ганы обслуживать долги.

Правительство Ганы сейчас ведет переговоры с Международным Валютным Фондом (МВФ) о выделении кредита. По всеобщему мнению, подчеркивает Reuters, страна, главными экспортными продуктами которой являются какао, золото и нефть, столкнулась с самым сильным экономическим кризисом за поколение, т.е. за 20 лет.