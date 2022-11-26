Акция недели: «Детский мир» зажигает по-взрослому

Эта неделя на российском фондовом рынке по некоторым параметрам оказалась копией предыдущей. По ее итогам Индекс МосБиржи вновь снизился на 0,5%, в минусе опять оказалось три четверти входящих в него бумаг, а лидером в его составе второй раз подряд стали акции «Детского мира».
Они подскочили по итогам недели еще на 11,1%, закрыв торги пятницы на отметке 71,06 руб. Тем самым акции заметно приблизились к уровню, с которого обрушились на новостях о том, что «Детский мир» намерен провести делистинг и превратиться в частную компанию. Тогда они всего за два дня упали с 75,38 рублей до 45 рублей.
Поначалу рост акций был связан с сообщением компании о том, что она созывает внеочередное собрание акционеров. На нем будет рассмотрен вопрос о реорганизации, а у несогласных акции будут выкуплены по 71,5 рублей. Отсечка реестра по этому событию была назначена на 28 ноября.
Был, правда, нюанс. Компания может выкупить акций не более чем на 10% стоимости своих чистых активов (сейчас это около 1,6 млрд рублей при капитализации 52,03 млрд). Free-float «Детского мира» cоставляет около 54% — выкупить на такую сумму можно лишь двадцатую его часть и делать это будут пропорционально заявленным требованиям.
Но акции все равно росли и даже по ходу недели превышали цену оферты, достигнув на максимуме в четверг 71,78 рублей. Так что те, кто держал их ради выкупа, получили прекрасную возможность сбросить свои бумаги уже сейчас.
И, скорее всего, их покупателем все равно стала сама компания. Совет директоров «Детского мира» еще неделей ранее одобрил программу выкупа акций на открытом рынке. Ее объем — до 3 млрд. рублей, а срок — 6 месяцев.
Она могла быть продлена или завершена ранее этого срока, но на этой неделе шла очень активно. Еще в среду «Детский мир» раскрыл информации о том, что с 18 по 22 ноября было приобретено 14 млн акций или 1,9% от всего капитала. Судя по ценам в этот период, можно предположить, что на выкуп было потрачено более 900 млн рублей.
«С учетом высоких ценовых уровней переварить объявленные 3 млрд рублей можно будет достаточно быстро — предложение бумаг от миноритариев сейчас высокое. Далее компании придется либо завершить buyback: тогда рыночные цены начнут сползать вниз, либо придется расширить лимиты программы и снизить ее интенсивность. Но в любом случае нет никакой уверенности в том, что бумаги могут значительно вырасти относительно уровня 71,5 рублей», — заключил эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.