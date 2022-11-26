Акция недели: «Детский мир» зажигает по-взрослому

Эта неделя на российском фондовом рынке по некоторым параметрам оказалась копией предыдущей. По ее итогам Индекс МосБиржи вновь снизился на 0,5%, в минусе опять оказалось три четверти входящих в него бумаг, а лидером в его составе второй раз подряд стали акции «Детского мира».

Они подскочили по итогам недели еще на 11,1%, закрыв торги пятницы на отметке 71,06 руб. Тем самым акции заметно приблизились к уровню, с которого обрушились на новостях о том, что «Детский мир» намерен провести делистинг и превратиться в частную компанию. Тогда они всего за два дня упали с 75,38 рублей до 45 рублей.