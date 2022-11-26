Dow Jones: ловушка для быков

Укороченная из-за Дня благодарения неделя стала для фондового рынка США очередной ступенькой в «медвежьем ралли», стартовавшем еще в октябре. Сокращенные торги «черной пятницы» основные индексы закрыли разнонаправлено, но по итогам трех с половиной торговых дней все они остались в плюсе.

Dow Jones Industrial Average вчера прибавил 0,45%, а S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 0,03% и 0,52% соответственно. При этом первый закрылся на максимуме с 21 апреля.

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По сравнению с минимумом года, установленным им 30 сентября, Dow вырос уже на 19,6%. Между тем, существует расхожее определение окончания медвежьего рынка — рост на 20% и более от недавнего минимума.

«Обычно бычий рынок возникает, когда индекс широкого рынка растет на 20% или более в течение, по крайней мере, двухмесячного периода», — написано, к примеру, на сайте SEC (Securities and Exchange Commission, Комиссия по ценным бумагам и биржам).

«Индекс широкого рынка» — это, справедливости ради, не Dow, а S&P 500. Но такое определение окончания времени медведей часто применяют ко всем индексам, да и вообще к любым активам. И насколько оно широко известно, настолько и ошибочно.

Это правило не работает даже и с индексом широкого рынка. Так, во время мирового финансового кризиса 2008 года и в медвежий период начала 2000-х S&P 500 случалось расти более чем на 20% при том что настоящее «дно» находилось куда позднее. У Dow в его более чем вековой истории такие случаи тоже, естественно, были. А, например, Nasdaq Сomposite за время сдувания «пузыря доткомов» семь раз показывал подобные подскоки и шел переписывать минимумы.

Сотни лет большинство взлетов на медвежьих рынках приводило только к установлению новых минимумов, а бычий рынок начинался лишь раз. Так что с практической точки зрения это неприменимо. Да и о каком переходе власти к быкам можно говорить, если куда более широкий, чем Dow, хотя и менее «аристократический» Nasdaq Сomposite сейчас находится на 30,75% ниже своего пика.

«Мы по-прежнему скептически относимся к тому, что это ралли знаменует собой начало нового рыночного режима, — цитировал вчера MarketWatch директора по инвестициям UBS Global Wealth Management Марка Хефеле. — Приоритетом ФРС в ожидании последовательной серии нужных ему данных по ценам и занятости, вероятно, останется борьба с инфляцией. На этом фоне мы выступаем за увеличение доли защитных активов в портфелях».

Это, тем не менее, не означает, что ралли не будет иметь краткосрочного продолжения. С «черной пятницы» начинается исторически самый сильный сезон для американских акций.

Некоторые именно с нее начинают отсчет рождественского ралли, хотя порядка тут нет. Есть разные варианты датировки периода роста в это время. Самый поздний — «ралли Санта-Клауса» (последние пять торговых дней декабря и два первых январских).

Но, по данным CFRA, после II Мировой войны S&P 500 рос в среднем на 1,6% в течение декабря — это самый «растущий» месяц года. А «Ралли Санта-Клауса» с 1945 года заканчивалось в плюс в 75% случаев.

Этой сезонности придумано множество объяснений: приукрашивание портфелей управляющими, оптимизация налогов, инвестирование бонусов и премий, просто хорошее настроение — есть и еще ряд идей. Даже само их количество показывает, что нормального объяснения нет. Но это и неважно. Против ФРС Санта все равно не особо тянет.

Сейчас она ужесточает политику, а в такие периоды в последние 20 лет S&P 500 завершает декабрь ростом аккурат через раз — все равно что монетку бросать. На первый план выходят чиновники, поднимающие ставку, а также влияющая на этот процесс статистика по инфляции и по рынку труда. И у следующей недели есть шансы оказаться в этом смысле очень непростой.

В среду выйдут данные о вакансиях, а позже в тот же день выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. В четверг опубликуют индекс расходов на личное потребление (любимый показатель инфляции Федрезерва), а также — статистику заявок на пособие по безработице. В пятницу появятся сведения о самой безработице. И как в сумме, так и по отдельности эти события вполне способны остановить ралли.