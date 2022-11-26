«Газпром» идет на рекорд

Правление ПАО «Газпром» на днях одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2023 год. Расходы составят рекордные 2,3 трлн рублей, увеличившись по сравнению с текущим годом на 31% или на 543 млрд рублей.

Большая часть финансирования будет направлена на обустройство новых месторождений в Западной и в Восточной Сибири, строительство и расширение действующих газоперерабатывающих мощностей, а также прокладку ориентированных на Китай трубопроводов. Тем самым «Газпром» ускоренно переориентирует свои мощности с Запада на Восток, а также на внутренний рынок. И сделать это планируется несмотря на рост налоговой нагрузки.

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Идем на Восток

По сообщениям «Газпрома», его инвестиционная программа на 2023 год предусматривает средства, прежде всего, для финансирования приоритетных проектов. В их числе дальнейшее развитие магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», новых центров газодобычи — Ямальского (Бованенковского), Якутского и Иркутского, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

На первый взгляд, не совсем ясно, с какой целью продолжается освоение, например, Бованенковского месторождения, ориентированного помимо покрытия внутренних потребностей на экспорт в Европу. Однако по официальным данным «Газпрома» к 15 ноября 2022 года добыча природного газа составила всего лишь 359,7 млрд кубических метров. Это падение сразу на 19.2% (85,3 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае Минэкономразвития прогнозировало, что спад добычи к концу года не превысит 5,5%. При этом темпы падения не снижаются. Корее всего, к 1 января 2023 года спад в газовой отрасли может превысить 20%.

Причины обрушения сразу две. Во-первых, спрос на газ на внутреннем рынке за 10,5 месяцев уменьшился на 5,9% (12,3 млрд кубометров). Во-вторых, что важнее, экспорт в страны дальнего зарубежья составил скромные по сравнению с прошлыми годами 93,2 млрд кубометров. Это на целых 43,4% (71,6 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года.

Проблема заключается в том, что в отличие от нефти и нефтепродуктов, которые на две трети из России вывозятся морем, а не экспортируются по трубам, газопроводы в одночасье не переориентируешь в сторону новых потребителей. Более того, их, как показали последние события, могут вообще уничтожать диверсионным способом.

При этом для создание новых газотранспортных систем нужны годы. По оценке Международного энергетического агентства, Россия в лучшем случае восстановит прежние объемы экспорта газа не ранее 2030 года, но все равно навсегда потеряет самый премиальный в мире рынок — Евросоюз.

Такая оценка близка к действительности. За весь прошлый год экспорт трубного газа только в страны ЕС составил 145 млрд кубов. Еще 15 млрд — СПГ. В этом году российские поставки в ЕС рухнули уже более чем на половину. И негативный процесс продолжается. Относительно приличная цифра, превышающая 90 млрд кубов, обеспечена прежними объемами поставок в Турцию, Сербию и ростом экспорта в Китай.

Однако с последней страной не все так просто. В Пекине не спешат кардинально увеличить экспорт газа, прежде трубного, из России. Пока работает только один газопровод — «Сила Сибири». Его финальная мощность — 38 млрд кубов в год — будет достигнута в 2027 году. Но пока даже с учетом роста заявок с китайской стороны, согласно оценке вице-премьер Александра Новака, в 2023 году по «Силе Сибири» будет прокачано только 22 млрд кубов.

Впрочем, в 2023 году может быть построен интерколлектор между газопроводом «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и системой северо-восточных китайских трубопроводов. Проектируемая мощность — 10 млрд кубов в год.

Но с «Силой Сибири-2» (50 млрд кубов в год, то есть треть от прошлогодних поставок в ЕС) не все пока ясно. На части маршрута по Монголии уже идут проектно-изыскательные работы. Но контракта на строительство трубы до сих пор нет. Впрочем, инвестпрограммы и этого (1, 757 трлн рублей) и, тем более, будущего года в значительной мере направлены на освоение новых западносибирских месторождений на полуострове Ямал. В таком положении вещей нет противоречия с вышесказанным. Для наращивания экспорта в Китай недостаточно только восточносибирских месторождений.

В декабре будет полностью запущен газопровод с ковыктинского месторождения (Иркутская область) на Чаяндинское (Якутия). Это обеспечит 38 млрд кубов по «Силе Сибири». Но на «Силу Сибири-2» уже не хватит. Нужна перемычка между западносибирскими и восточносибирскими газовыми артериями. Глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно обещал начать это строительство в самое ближайшее время. Судя по инвестпрограмме-2023 — не позже будущего года.

Опора на собственные силы

Прорывной идей новой инвестпрограммы «Газпрома» стало увеличение расходов на строительство мощностей, обеспечивающих потребности внутреннего рынка, который значительно раньше 2030 года сможет составить достойную конкуренцию внешним поставкам.

Так, планируется увеличить мощности по производству СПГ в районе компрессорной станции «Портовая». В сентябре этого года там вышли на 1,5 млн тонн в год. Это порядка 2,1 млрд кубических метров. Напомним, что КС «Портовая» — стартовая позиция «Северного потока-1», по которому полностью прекратили подачу газа в Германию. Пока это небольшая замена географии поставок. Мощность СП-1 — 55 млрд кубов в год. Но в будущем году при благоприятных технологических условиях (сейчас Россия испытывает дефицит в насосах для сжиенного природного газа большой и средней мощности) производство СПГ в «Портовой» может быть удвоено.

Газ из «Портовой» востребован на внутреннем рынке. Большая часть поставляется морем в Калининград. Там работают пока единственные в России морской терминал и мобильная регазификационная установка. Остальные объемы СПГ используются в Ленинградской области в качестве моторного топлива.

Между тем, в «Газпроме» давно существуют планы по массовому переводу грузового и пассажирского транспорта на газомоторное топливо в виде либо СПГ, либо сжатого газа. Но основной рычаг переориентации добытого на внутренний рынок — это резкое углубление его переработки. В инвестпрограмме-2023 предусмотрено достройка Амурского газоперерабатывающего завода, подключенного к «Силе Сибири». Он уже готов к эксплуатации на 87%. Осталось довести до ума оборудование для производства гелия. Планируется годичное производство этого инертного газа в 5 млн тонн, что позволит выйти по этому показателю на ведущие роли в мире.

В Лениградской области в Усть-Луге «Газпром» уже несколько лет возводит один из крупнейших в мире газоперерабатывающих комплексов. После выхода на проектную мощность в год будет производиться до 11-12 млн тонн СПГ и примерно столько же так называемого сухого газа, а также пропана, бутана и этана.

Рассматриваются возможности расширения производства дефицитных на мировых рынках азотных удобрений. Во всяком случае часть газа, ранее прокачиваемого по СП-1, уже используется на северо-западных производствах удобрений минеральных. По разным оценкам, в ближайшие пять лет, российский внутренний рынок может погладить дополнительно до 50 млрд кубометров газа — треть от прошлогодних поставок в ЕС.

Но на реализацию этих планов потребуются не только финансовые ресурсы, но и время, и недостающие технологии, и оборудование. Поэтому не исключено, что «Газпрому», несмотря на экстраординарную инвестпрограмму, добычу газа в 2023 году придется минимизировать. Впрочем, снижение добычи может пойти и вспять по двум причинам: увеличение экспорта СПГ (в ближайшие 2-3 года, по прогнозу Новака, он может быть удвоен до 64 млн тонн в год) и рост поставок в ЕС через формируемый турецкий хаб. Анкара ведь будет продавать формально не российский газ, а свой.

Необходимо также отметить, что инвестпрогамма-2023, также как и аналогичный документ нынешнего года, скорее всего, обойдется без любых (кроме как в рамках группы «Газпром») заимствований. Пока документ сверстан без дефицита.

И все эти масштабные капитальные вливания фактически во всю российскую экономику «Газпром» производит на фоне существенного усиления на него налоговой нагрузки в 2023-2025 годах.

Согласно одобренному Госдумой 24 ноября федеральному бюджету на 2023-2025 годы и изменениям в Налоговом кодексе, у «Газпрома» суммарно изымается 1,8 трлн рублей. В ежемесячном режиме — по 50 млрд рублей. Фискальный пресс увеличивается за счет внедрения изменений в расчет ставки НДПИ. Сейчас она определяется по следующей схеме: базовая ставка — 35 рублей за 1 тысячу кубов. Затем она умножается на значение единицы условного топлива (Еут) и коэффициент степени сложности добычи (Кс). Затем приплюсовывается расход на транспортировку (Тг). В 2023 году приплюсуют еще коэффициент продуктивности скважин.

Кроме того, налог на прибыль экспортеров СПГ (в эту категорию включают компании, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии СПГ) повышается на 34% в 2023–2025 годах. Правда эта новелла больше касается «Новатэка». «Газпром» пока экспортирует только 9 млн тонн СПГ ежегодно с проекта «Сахалин-2» в Японию.

При этом надо еще учесть, что в этом году «Газпром» дополнительно внес в бюджет 416 млрд рублей по НДПИ. А также примерно такую же сумму из дивидендов за первое полугодие (всего дивидендов выплачено более 1,2 трлн рублей).

Таким образом, «Газпрому», чтобы реализовать самую большую в его истории годовую инвестпрограмму, придется не только срочно искать новых потребителей, но и самым тщательным образом аккумулировать финансовые ресурсы.