Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках документального фильма «Нацизм под следствием». Текст его интервью опубликован на сайте МИД РФ.

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«Мы не потерпим неонацизм на территории Украины. Мы воюем с неонацистами, а не с украинцами, в отношении которых ничего не имеем против. Это близкий и родной нам народ, с которым мы переплетены на уровне человеческих судеб, миллионов семей с огромным количеством связей, духовных и культурных и прочих уз. Убежден, что киевская неонацистская власть не сможет подорвать этот генетический код, но и мы сами должны сделать многое… Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей. Он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что «Европа является частью процессов возрождения неонацизма», и именно она «категорически отказалась заставить Порошенко, а потом и Зеленского выполнить Минские договоренности». Кроме того, по его словам, Евросоюз «потакал открыто объявленной Киевом линии на реализацию "плана Б", – силового захвата Донбасса», что и послужило причиной российской спецоперации.

«Министр иностранных дел ФРГ А.Бербок заявила (многие ее цитируют), что понимает проблемы германских избирателей, но сейчас "важнее" удовлетворить потребности Украины в военной помощи. С такой философией Европа… Желаю ей удачи», — заключил Лавров.

