NASA опубликовало ночной снимок обесточенной Украины

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало спутниковый снимок поверхности Земли, сделанный ночью, на котором зафиксировано отсутствие электричества практически на всей территории Украины.

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Изображение опубликовано на официальном ресурсе NASA Worldview 24 ноября. На нем отчетливо видно, что Украина находится в полной темноте в окружении ярких пятен населенных пунктов других стран.

По словам официального представителя Минобороны РФ, 23 ноября Вооруженные силы России во время массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуры поразили все назначенные цели.

В этот день в Минэнерго Украины сообщили, что все АЭС, и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. По данным украинского ведомства, уже 24 ноября электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры было восстановлено.

