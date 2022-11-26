NASA опубликовало ночной снимок обесточенной Украины

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало спутниковый снимок поверхности Земли, сделанный ночью, на котором зафиксировано отсутствие электричества практически на всей территории Украины.
Изображение опубликовано на официальном ресурсе NASA Worldview 24 ноября. На нем отчетливо видно, что Украина находится в полной темноте в окружении ярких пятен населенных пунктов других стран.
По словам официального представителя Минобороны РФ, 23 ноября Вооруженные силы России во время массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуры поразили все назначенные цели.
В этот день в Минэнерго Украины сообщили, что все АЭС, и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. По данным украинского ведомства, уже 24 ноября электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры было восстановлено.