«Подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции»: Минобороны сообщило об успехах спецоперации

На Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях военнослужащие ВС РФ успешно пресекли атаки и контратаки противника. В большинстве случаев подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа», — рассказал Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, были остановлены и отброшены на исходные позиции две ротные тактические группы ВСУ, которые попытались атаковать подразделения российских войск в направлении Коломыйчихи и Площанки ЛНР. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три БМП и два автомобиля, уточнил представитель Минобороны.

Он также сообщил, что контратаки ВСУ были отражены и вблизи Белогоровки, Яковлевки и Клещеевки Донецкого направления. Российские военные уничтожили при этом до 70-ти украинских военнослужащих, три танка и две боевые бронированные машины. На Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Новомихайловки и Никольского ДНР, однако ударами артиллерии и действиями штурмовых групп ВС РФ подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции.

«Кроме того, отражена попытка украинских войск атаковать российские позиции в районе населенного пункта Времевка. Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов», — добавил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки российские военнослужащие поразили пять пунктов управления ВСУ, 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 158-ми районах. В Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов РСЗО «HIMARS», а в Харьковской — две украинские установки РСЗО «Град» на огневых позициях. Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника и перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6825 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7362 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

