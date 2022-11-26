Поставки нефти и газа из Баку назвали «троянским конем», который преподнесла РФ Европе

Москва предложила в середине октября создать «газовый узел» в Турции у ворот Европы, чтобы обойти западные санкции. Однако похоже, что энергетический хаб уже заработал в Баку, сведя на нет эффективность западных санкций с помощью «надежного энергетического партнера ЕС», пишет французское издание Atlantico.

Статья по теме: За восемь месяцев 2022 года товарооборот России и Азербайджана вырос на 11,5%

«Эксперты отметили растущую разницу между количеством черного золота, добываемого в Азербайджане (сокращается), и экспортом в Европу (увеличивается). Это несоответствие уже настолько очевидно, что становится ясно, что российское топливо попадает в азербайджанскую нефтяную систему, обеспечивающую ее транзит в ЕС через Турцию. Эта переориентация поставок энергоносителей загоняет Евросоюз в стратегический и моральный тупик», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что аналогичная ситуация происходит и с газом — «покупать азербайджанский газ сейчас все равно, что покупать российский».

«Баку служит троянским конем для Кремля и обогащается за счет санкций, оплачиваемых европейскими потребителями. Эта структура также напрямую усиливает Турцию, которая стремится утвердиться в качестве посредника между производителями энергоресурсов на Ближнем Востоке и европейским рынком. Иными словами, полный политический и энергетический тупик: Европа никого не санкционирует и только увеличивает свою зависимость», — резюмируется в публикации, подготовленной группой Les Arvernes, в которую входят высокопоставленные чиновники, публицисты и предприниматели.