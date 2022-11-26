Путин присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня»

Президент РФ Владимир Путин присвоил семи российским женщинам звание «Мать-героиня». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

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Почетного звания удостоены Анджела Ахматова из Кабардино-Балкарии, Людмила Бадмаева из Бурятии, Елена Китаева из Алтайского края, Елена Кожеватова из Оренбургской области, Галина Меньшикова из Волгоградской области, Татьяна Салтыкова из Подмосковья и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга.

«За большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей присвоить звание "Мать героиня», — говорится в указе.

Звание, существовавшее в СССР, возродили 15 августа. Оно присуждается российским матерям, родивших и воспитавших 10 и более детей. Помимо вручения ордена и грамоты, матерям единовременно выплачивается 1 млн рублей.

Первыми звание матерей-героинь получили 14 ноября жена главы Чечни Медни Кадырова за воспитание 14 детей и Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа, в семье которой 10 детей.

