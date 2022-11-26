22 ноября 2021 года индекс Nasdaq Composite достиг высшей точки в своей истории (16212,22 пункта) и в тот же день рухнул с этого пика на 2,2%. Так началось его затяжное падение, которому на этой неделе исполнился ровно год. В октябре на локальном «дне» года он терял 37,77%, а вчера закрылся на отметке 11226,36 пунктов – на 30,75% ниже пика годичной давности.
Пузырь Nasdaq справил годовщину
На этой неделе исполнился год с того дня, когда Nasdaq установил свой исторический максимум. С тех пор в воздухе растворилось около $7,4 трлн капитализации технологических компаний. Но это еще не «дно»
Фото: AP
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