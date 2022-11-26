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Пузырь Nasdaq справил годовщину

Глеб Баранов
26 ноября 2022, 00:28

На этой неделе исполнился год с того дня, когда Nasdaq установил свой исторический максимум. С тех пор в воздухе растворилось около $7,4 трлн капитализации технологических компаний. Но это еще не «дно»

Фото: AP
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