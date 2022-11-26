Терапевт объяснил, почему к некоторым людям постоянно «цепляются болячки»

Бывает, что инфекции и бактерии постоянно «цепляются» к человеку не только в осенне-зимний период, но даже летом. По мнению терапевта и пульмонолога Олега Абакумова, частые простуды могут быть следствием неправильного образа жизни. В своем Telegram-канале он перечислил три важных фактора, которые сильно влияют на иммунитет, но их почему-то мало кто воспринимает всерьез.

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«Хронический недосып может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, гормональным нарушениям и, конечно же, снижению иммунитета. Вот вы и болеете чаще. Понять, что у вас недосып, просто: хочется чаще спать днем, ходите по офису заторможенные, голова тяжелая и болит, через несколько часов после подъема уже нет сил», — написал Абакумов.

Чтобы это исправить, врач посоветовал спать не менее семи часов в темном увлажненном и проветриваемом помещении, на хорошей подушке и матрасе. При этом спать нужно ложиться до 12 ночи.

Второй фактор, который может привести к снижению иммунитета, — диета. Причем, не «правильное питание», а именно нездоровая диета, когда организм не получает необходимых питательных веществ и микроэлементов, подчеркнул врач. Он перечислил микроэлементы, которые обязательно должны поступать в организм. Это — железо (орехи, красное мясо, бобовые), витамин Д (жирная рыба, яичные желтки, молочные продукты) и Омега 3 — связной, благодаря которому «общаются» клетки иммунной системы (жирная рыба). Также желательно дополнить рацион продуктами, богатыми витамином С (цитрусовые, клубника, помидоры), цинком (молоко, цельнозерновые продукты, семена и орехи), витамином Е (семена, орехи, растительные масла) и витамином А (оранжевые и красные фрукты и овощи).

«Третий фактор — плохая гигиена. Если вы пренебрегаете элементарными правилами гигиены, особенно в сезон гриппа и простуды, то нечего пенять, что часто болеете», — отметил Абакумов.

Врач напомнил, что нужно мыть руки перед едой, готовкой, сразу после прихода домой из людного места и после туалета. Кашлять нужно в локоть, прикрывать нос и рот салфеткой. В случае порезов — промывать и обрабатывать рану, чтобы не попала инфекция, а также не выдавливать прыщи.