Тюремный комплекс «Кресты» выставят на торги

Земельный участок и здания на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге, где располагался следственный изолятор «Кресты», передадут госкомпании «Дом.РФ» для дальнейшей продажи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков. Сейчас тюремный комплекс находится в ведении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в «Дом.РФ» уже начали работу по приему объекта.

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Как следует из протокола, «Кресты» располагаются на 4,2 гектарах набережной Невы, основную часть общей площади занимают два здания СИЗО в форме крестов. Территорию планируют разделить на три участка и основной из них — площадью 3,9 га — передать «Дом.РФ». Госкомпания не получит 0,3 га, на которых находятся в том числе несколько зданий общежитий для надзирателей.

По протоколу «Дом.РФ» должен продать землю и здания, причем, часть из них могут снести. 80% полученных от продажи средств будут перечислены ФАУ «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы», которое находится в ведении ФСИН.

«Дом.РФ" имеет большой опыт работы с объектами, которые являются частью истории страны. Мы планируем провести консультации с администрацией Санкт-Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, которые обладают компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами. Чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры», — сообщили в «Дом.РФ».

Комплекс на Арсенальной набережной уже несколько лет не используется как следственный изолятор. Пять лет назад в Колпино ввели в эксплуатацию новый комплекс «Кресты-2», ставший самым крупным следственным изолятором в Европе.

