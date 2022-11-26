Ученый предупредил о переходе к глобальному похолоданию на территории России

Тенденция к постепенному понижению среднегодовой температуры воздуха может возникнуть на юге России через пять-шесть лет, тренд на похолодание в Сибири уже начался. Резких изменений климата в ближайшие десятилетия не предвидится, кроме того, может уменьшиться количество опасных природных явлений. Об этом ТАСС рассказал кандидат географических наук, доцент кафедры океанологии Южного федерального университета Александр Иошпа.

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«За последние 100 лет среднегодовая температура воздуха на планете увеличилась на 0,6 градуса, на юге России, например, в Ростовской области — почти на 1 градус. По нашим расчетам, сейчас начинается переходный период, после которого начнется постепенное похолодание. Переломный момент наступит ориентировочно через пять-шесть лет», — сообщил Иошпа.

При этом специалист отметил, что тренд на снижение среднегодовой температуры воздуха в Сибири уже начался — там стало холоднее на 0,1-0,3 градуса. Такие тенденции ростовские ученые объясняют цикличностью климатических процессов. При этом каких-либо резких изменений климата они не предсказывают в ближайшие 10-50 лет.

«С повышением среднегодовой температуры возникают процессы, которые увеличивают количество опасных явлений погоды. В частности, это сильные ветра, пыльные и песчаные бури, сгонно-нагонные процессы, которые влияют, в частности, на водоемы и, соответственно, на экономику и социальную жизнь жителей юга. Постепенно этот процесс нормализуется, повторяемость их будет меньше, но полностью они не прекратятся», — отметил специалист, занимающийся исследованиями динамики климатических процессов Северного Кавказа и оценкой опасных метеорологических явлений.