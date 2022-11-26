Ученый предупредил о переходе к глобальному похолоданию на территории России

Тенденция к постепенному понижению среднегодовой температуры воздуха может возникнуть на юге России через пять-шесть лет, тренд на похолодание в Сибири уже начался. Резких изменений климата в ближайшие десятилетия не предвидится, кроме того, может уменьшиться количество опасных природных явлений. Об этом ТАСС рассказал кандидат географических наук, доцент кафедры океанологии Южного федерального университета Александр Иошпа.
«За последние 100 лет среднегодовая температура воздуха на планете увеличилась на 0,6 градуса, на юге России, например, в Ростовской области — почти на 1 градус. По нашим расчетам, сейчас начинается переходный период, после которого начнется постепенное похолодание. Переломный момент наступит ориентировочно через пять-шесть лет», — сообщил Иошпа.
При этом специалист отметил, что тренд на снижение среднегодовой температуры воздуха в Сибири уже начался — там стало холоднее на 0,1-0,3 градуса. Такие тенденции ростовские ученые объясняют цикличностью климатических процессов. При этом каких-либо резких изменений климата они не предсказывают в ближайшие 10-50 лет.
«С повышением среднегодовой температуры возникают процессы, которые увеличивают количество опасных явлений погоды. В частности, это сильные ветра, пыльные и песчаные бури, сгонно-нагонные процессы, которые влияют, в частности, на водоемы и, соответственно, на экономику и социальную жизнь жителей юга. Постепенно этот процесс нормализуется, повторяемость их будет меньше, но полностью они не прекратятся», — отметил специалист, занимающийся исследованиями динамики климатических процессов Северного Кавказа и оценкой опасных метеорологических явлений.