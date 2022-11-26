Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался на 65-ом году жизни. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

«Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — сообщили в республиканском МИД.

Как сообщается на сайте МИД Белоруссии, Макей родился в 1958 году в Гродненской области, окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков и Дипломатическую академию МИД Австрии. Службу в министерстве он начал в 1993 году, с 1996 по 1999-ый работал представителем республики при Совете Европы и советником посольства во Франции. С 2000 по 2008 годы Макей был помощником президента Белоруссии, а с 2008-го по 2012-ый – главой его администрации. Пост министра иностранных дел Владимир Макей занял 22 августа 2012 года.

«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — прокомментировала печальное известие представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.