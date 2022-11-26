В Росавиации назвали страны, в которые есть прямые авиарейсы из России

Российские авиакомпании в данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений на фоне действия западных санкций. Сейчас из России выполняются прямые авиарейсы в 22 страны, ими летают как пассажирские, так и грузовые самолеты, сообщили РИА Новости в Росавиации.

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«Из России есть прямые рейсы в 22 страны: Азербайджан, Армению, Беларусь, Венесуэлу, Египет, Израиль, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Кубу, Лаос, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Шри-Ланку», — сообщила представитель Росавиации.

Сотрудник ведомства также уточнила, что по этим направлениям летают как пассажирские, так и грузовые самолеты.

Ранее Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, США, Канада, страны ЕС и ряд других государств закрыли небо для российских самолетов. В связи с этим Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами, зарегистрированными в иностранных реестрах, приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов.

Накануне Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 3 декабря.

