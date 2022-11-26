Владимир Ефимов: за 6 лет на портале поставщиков Москвы прошло более 850 тыс. аукционов для малого и среднего бизнеса

За последние 6 лет на московском портале поставщиков прошло более 857 тыс. мини-аукционов на общую сумму 140,4 млрд рублей. А в январе-ноябре 2022 года объемы котировочных сессий приблизились к 43 млрд, что сопоставимо с результатами 2021-го. Об этом сообщил 26 ноября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 6 лет на портале поставщиков опубликовано более 857 тыс. котировочных сессий на 140,4 млрд рублей. Только с января по ноябрь этого года было размещено 191,6 тыс. мини-аукционов почти на 43 млрд, что сопоставимо с объемами за аналогичный период 2021 года, когда этот показатель составил 40,7 млрд рублей», — рассказал Владимир Ефимов. Он добавил, что с помощью котировочных сессий городские и муниципальные заказчики закупают необходимую продукцию малого объема по выгодной цене, а прозрачный механизм этого процесса предоставляет предпринимателям равные шансы.

Напомним, что заказчик в формате мини-аукциона публикует закупку и устанавливает сроки ее проведения: три или шесть часов или сутки. В течение этого времени поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая изначальную цену. По итогам котировочной сессии контракт заключают в течение двух-трех дней. Это позволяет небольшим компаниям быстро получать прибыль и активнее участвовать в дальнейших закупках.

Интересно, что на портале действует бесплатный бот автоматических ставок. Его участник аукциона может запустить, чтобы во время аукциона постепенно снижать ставки до минимальной цены, заданной пользователем. Для дополнительного продвижения бизнесмены также могут создать на портале сайт-визитку с предлагаемой продукцией.

Минувшим летом власти решили поддержать столичных предпринимателей и заказчиков. Они в несколько раз увеличили лимит закупок: на приобретение товаров до 5 млн рублей, на работы и услуги — до 3 млн (раньше предельная сумма составляла 600 тыс). «Эта мера способствует увеличению числа пользователей ресурса, позволяет заказчикам закупать единовременно необходимую продукцию в большем объеме, а поставщикам — заключать более выгодные и крупные контракты», — отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его оценке, в результате средняя начальная цена контракта на портале выросла на 15% до 224,4 тыс. рублей (по сравнению с 2021 годом).

Стать поставщиком на портале могут как представители малого и среднего бизнеса, так и индивидуальные предприниматели и самозанятые. По данным мэрии Москвы, сейчас на ресурсе работает более 285 тыс. предпринимателей из всех регионов России, а закупки размещают более чем 52 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов страны.