«Все в наших руках»: Путин обозначил ключевые задачи в оборонке и смежных отраслях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня задача «номер один» – сделать все, чтобы в полном объеме обеспечить потребности Вооруженных сил, задействованных в проведении спецоперации. Выступая на мероприятии, посвященном 15-летию госкорпорации «Ростех», он призвал нарастить производство и поставки востребованной продукции, а также добиться «прорывных результатов» в областях, важных для развития российской экономики.

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«Уверен, вы хорошо понимаете, что ключевая задача сегодня, задача "номер один" – сделать все, чтобы в полном объеме обеспечить потребности наших Вооруженных сил, и прежде всего частей и подразделений, задействованных в проведении специальной военной операции. Необходимо нарастить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной продукции, четко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Президент отметил, что сейчас «заводы Москвы, Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока, десятков регионов нашей страны работают с максимальной загрузкой, в несколько смен», «люди трудятся по-ударному, равняясь на предков». Это, по его мнению, дает «уникальный толчок развитию высокотехнологичных сфер производства», и не только в оборонке, но и в смежных гражданских отраслях.

«Жду от "Ростеха" заметных, прорывных результатов в таких сферах, как микроэлектроника и электронная компонентная база, авиастроение, оборудование для сетей связи пятого поколения, в целом более эффективного поиска, реализации и продвижения отечественных высокотехнологичных решений во всех областях, важных для развития нашей экономики, определяющих современное качество жизни людей, устраняющих зависимость от импортных поставок. Для этого у нас есть все – все в наших руках: великолепные, уникальные научные школы мирового уровня, новаторские, амбициозные коллективы ученых и изобретателей, мощная промышленная база, опытные, квалифицированные рабочие кадры, талантливая, сильная, хорошо мотивированная молодежь», — подчеркнул Путин.

