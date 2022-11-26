Заменят Ford Transit: в Татарстане наладили выпуск легких коммерческих автомобилей

На заводе «Соллерс» в Татарстане стартовал проект по организации производства легких коммерческих автомобилей Атлант и Арго. Как сообщил посетивший предприятие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, продажи первых легких коммерческих автомобилей начнутся уже в декабре этого года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году. Известно также, что эти автомобили будут участвовать в госпрограмме льготного лизинга.

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«Автомобили Соллерс заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Продажи первых легких коммерческих автомобилей стартуют уже в декабре этого года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году. Программа локализации новой линейки коммерческих автомобилей будет включать в себя производство дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных компонентов, элементов шасси и изделий из пластика. В проекте будет задействован весь текущий персонал завода», — цитирует пресс-служба Мантурова.

По словам председателя совета директоров ПАО «Соллерс» Адиля Ширинова, Атлант и Арго станут «важными игроками сегмента LCV в России» и закроют все потребности бизнеса в легких коммерческих перевозках.

Модели Атлант полной массой от 2,5 т до 4,2 т могут быть оснащены дизельным двигателем 139 либо 150 лошадиных сил экологического класса Евро 5. Для них предусмотрен широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Аатомобиль Арго имеет полную массу от 2,5 т до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с., либо с бензиновым двигателем 147 л.с. класса Евро 5. Этот компактный, маневренный автомобиль бескапотной компоновки предназначен, прежде всего, для внутригородских перевозок, он имеет низкую высоту погрузки и возможность въезда в центр крупных городов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что на предприятии, расположенном в особой экономической зоне «Алабуга», будут также производить машины спецназначения: школьные автобусы, маршрутки и кареты скорой помощи.