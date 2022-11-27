Ким Чен Ын назвал конечную цель КНДР

Обладание мощнейшими в мире стратегическими ядерными силами является конечной целью Корейской народной демократической республики. Об этом говорится в приказе о повышении в воинских званиях руководящих кадров и ученых оборонной научно-исследовательской области, подписанном лидером страны Ким Чен Ыном. Текст приказа опубликовало агентство ЦТАК.

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«Наша великая конечная цель построения ядерных сил для надежной защиты достоинства и суверенитета нашего государства и народа на все времена — это самая великая и наиболее важная революционная цель. И наша конечная цель — обладание самыми мощными в мире стратегическими силами, абсолютной мощью, небывалой в истории», — говорится в приказе северокорейского лидера.

Согласно документу, Ким Чен Ын распорядился повысить и наградить военнослужащих, ученых и техперсонал, принимавший участие в недавнем запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Участники проекта, по мнению лидера КНДР, «ярче продемонстрировали великий внушительный облик сильной и достойной ядерной державы».

Пуск ракеты состоялся 18 ноября, по данным южнокорейских военных экспертов, «Хвасон-17» может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США.