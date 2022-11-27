«Кто оглядывается на прошлое, не видит будущего»: Кадыров раскрыл секрет успеха СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал главной целью спецоперации «полное уничтожение проявлений сатанизма». В своем Telegram-канале он рассказал, как на совещании регионального штаба проведения СВО принял участие в обсуждении расположения чеченских подразделений, тактических маневров, своевременного подтягивания тыловых резервов и бесперебойного оснащения военнослужащих.

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«Кто оглядывается на прошлое, не видит будущего. Немного перефразирую известную цитату, потому что она очень точно описывает сегодняшнюю нашу встречу с братьями. Мы двигаемся только вперед, и нас не остановит ничто», — написал Кадыров.

Свой пост он проиллюстрировал фотографией, на которой участники регионального штаба СВО склонились над картой боевых действий. Однако на самой карте ничего не видно, и «закрашена она неспроста», отметил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что главным результатом спецоперации может быть только «полное уничтожение проявлений сатанизма: шайтанов, бандеровцев, нацистов».

«Бить их — наша цель и задача», — заявил Кадыров.

