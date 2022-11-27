Нацбанк Украины пообещал МВФ прекратить эмиссию гривны

Нацбанк Украины (НБУ) не будет проводить эмиссию гривны в 2023 году, чтобы сохранить возможность сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора по итогам встречи главы НБУ Андрея Пышного с послом США в Киеве Бриджит Бринк.

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«Мы достигли с МВФ соглашения на уровне персонала и будем двигаться дальше. Переговоры по новой программе, которая будет предусматривать финансирование, могут начаться уже после первого пересмотра мониторинговой программы. Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионного финансирования. Сегодня мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов. Ведь это важно для дальнейшего эффективного взаимодействия с МВФ», — заявил Пышный.

По данным официальной статистики, с 24 февраля по 25 ноября эмиссия гривны составила почти 364,5 млрд (около $9,3 млрд по нынешнему курсу). На эту сумму регулятор напрямую выкупил облигации внутреннего госзайма Минфина, что до спецоперации было запрещено. Это привело к снижению курса нацвалюты с 28,5 до 39 гривен за доллар и росту инфляции. В октябре цены выросли на 26,6%, а по итогам года инфляция может превысить 30%. Подобная эмиссионная политика противоречит стандартным требованиям МВФ.

