Шадаев оценил работу робота «Макса» на портале госуслуг

Цифровой ассистент портала госуслуг робот «Макс» обрабатывает почти миллион запросов в день, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия 1». В целом голосовые роботы, которыми обзавелись многие ведомства, в 80% случаев правильно «маршрутизируют граждан», считает Шадаев.

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«Наш робот Макс, который тоже ищет ответы на портале госуслуг, почти миллион запросов в день обрабатывает», — сообщил Шадаев.

Журналист Павел Зарубин рассказал министру, что довольно часто голосовые роботы, которыми обзавелись банки, поликлиники и другие учреждения, не понимают звонящих к ним людей, и человеку довольно сложно бывает от них чего-либо добиться. Шадаев на это ответил, что это «эволюционный процесс». Сейчас, по словам главы Минцифры, роботы до 80% типовых случаев маршрутизируют правильно.

«Они будут учиться и будут лучше обслуживать», — пообещал Шадаев.

