Участников спецоперации с семьями отправили в железнодорожный круиз

Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных в ходе спецоперации, и члены их семей отправились в пятидневный предновогодний железнодорожный круиз. Экскурсионный поезд проследует по маршруту: Москва – Великий Новгород – Горный парк Рускеала – Архангельск – Великий Устюг, сообщает пресс-служба Минобороны.

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«В преддверие новогодних и рождественских праздников хотелось бы подарить в первую очередь детям военнослужащих-участников специальной военной операции праздничное настроение, незабываемые эмоции и впечатления от встречи с красотами русского севера и путешествие в настоящую зимнюю сказку», — отметил замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

26 ноября в поездку отправились 227 человек, из них 20 — участники спецоперации, 207 — члены их семей, включая 106 детей. Самому маленькому ребенку – 3 месяца. В рамках совместного с РЖД проекта Минобороны РФ «Своих не бросаем» планируется отправить еще три экскурсионных поезда: 3, 10 и 17 декабря. В общей сложности в акции примут участие более 1000 человек.

Как пояснили в пресс-службе Минобороны, путешествия к Деду Морозу пройдут в формате «поезд-отель». В каждом городе маршрута предусмотрены экскурсии, организовано питание в поезде и в городских кафе. Участники акции посетят Новгородский Кремль и музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде, в Горном парке Рускеала ознакомятся с Мраморным каньоном, а в Архангельске — с музеем под открытым небом «Малые Корелы». В конце пути в Великом Устюге их будет ждать Дед Мороз.