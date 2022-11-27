Подобного класса машин не существовало: минер «Земледелие» поставят на конвейер

Машин, подобных инженерной системе дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», никогда прежде не было на вооружении в российской армии. Специалисты тульского предприятия «Сплав», где создают реактивные системы залпового огня, научились в качестве поражающего элемента внедрять в ракеты мины, которые не взрываются при приземлении. Специально для сборки новой системы минирования на заводе оборудованы цеха, в которых уже в этом году начнется конвейерное производство «Земледелия», передает телеканал «Звезда».

Статья по теме: Уникальный «Солнцепек» станет еще мощнее

По словам специалистов, одна такая машина, находясь на линии фронта, способна создать так называемый минный мешок, то есть развернуть перед наступающим противником огромное минное поле.

На протяжении многих десятилетий на НПО «Сплав» разрабатывали и производили только боеприпасы для РСЗО «Град», «Смерч», «Ураган», а также тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Система «Земледелие» — от ракеты до машины — была полностью создана на тульском заводе.

Как пояснил гендиректор НПО «Сплав» Александр Смирнов, комплекс состоит из двух машин — боевой и транспортно-заряжающей, которая с помощью крана осуществляет замену свободных контейнеров на заряженные.

«Первый год был максимально сложным в части становления и отладки машин, потому что опытная машина проходила госиспытания, она была тогда одна и все приходилось делать с колес, корректировать документацию. Первые машины изготавливали, можно сказать, на улице. Вторую партию машин мы изготавливали в небольшом ангаре, который вмещал всего три машины», — рассказал начальник цеха Константин Павлов.

Он подчеркнул, что уже в этом году будет налажено поточное производство «Земледелия».