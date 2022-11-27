В Минобороны сообщили о разгроме «иностранного легиона» ВСУ

В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого «иностранного легиона» уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также сообщил об успехах российских войск на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях СВО за прошедшие сутки.

Статья по теме: «Кто оглядывается на прошлое, не видит будущего»: Кадыров раскрыл секрет успеха СВО

«На Купянском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих и два пикапа», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, российские военные сорвали наступление двух рот противника в направлении Коломыйчихи и Площанки ЛНР. Также были пресечены попытки ВСУ оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах Площанки и Червонопоповки. В результате подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции, потери противника на данном направлении составили более 50-ти военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.

На Донецком направлении были успешно отражены контратаки ВСУ в районах Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска, уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов. На Южно-Донецком направлении предотвращены попытки противника восстановить утраченное положение в районах Новомихайловки, Павловки и Шевченко ДНР. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна БМП, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, ВС РФ поразили шесть пунктов управления, 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 137-ми районах. В районе Днепропетровска был уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и более 7 тыс. крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. В районе Разумовки Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье». Российские средства ПВО сбили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и управляемый артиллерийский снаряд «Excalibur».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

