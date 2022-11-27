В Москве календарная зима начнется с январских морозов и аномального давления

На предстоящей неделе до Москвы дотянется монгольский антициклон, облака станут постепенно редеть, а выхолаживание воздуха усилится. Похолодает уже во вторник, после полудня ожидается до -2…-7, что на 2 градуса ниже нормы и больше соответствует климатической норме декабря. В четверг же календарная зима стартует с январских морозов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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«Стартует календарная зима с усиления морозов и аномально высокого атмосферного давления. Барометры покажут 765 мм рт. ст., что почти на 20 единиц выше нормы. В четверг и пятницу, в условиях относительно малооблачной погоды, ночами воздух будет вымерзать до -10…-15, днем -5…-10, что на 5 градусов холоднее многолетних показателей первой декады декабря, и соответствует средней климатической норме середины зимы», — написал Тишковец.

К выходным, по его прогнозу, небо нахмурится, местами пройдет снег, холод немного отпустит, но температурный фон останется зимним.

Синоптик также сообщил, что высота снежного покрова в столице сейчас составляет 4-7 см, в Подмосковье — 5-12 см, что на несколько сантиметров меньше нормы. На водоемах столичного региона толщина льда сейчас не более 2-3 см. Выдержать же вес человека может только лед толщиной в 5-7 см, предупредил Тишковец.

