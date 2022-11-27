В России создадут надрельефную летающую платформу для доставки боеприпасов

Специалисты Центра перспективного вооружения при 46-м Центральном научно-исследовательским институте Минобороны РФ разрабатывают концепцию надрельефной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий. Прототип летающей платформы должен появиться после 2025 года, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

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«Центр перспективного вооружения при 46-м институте Минобороны России развивает концепцию надрельефной платформы. Сейчас в спецоперации ярко видно, что не хватает скорости перемещения грузов и людей. Война стала очень быстрой. Автомобильная техника не успевает», — рассказал специалист.

Он уточнил, что это будет не авиационный комплекс, дорогой и обслуживающийся высококвалифицированными авиатехниками. Летающая платформа, по его словам, с помощью движителей будет подниматься над поверхностью и двигаться, огибая рельеф. В ее технические требования закладываются простота в обслуживании и ремонтопригодность.

