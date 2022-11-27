Вчетверо дешевле аналогов: ученые разработали систему мониторинга почвы

Систему мониторинга почвенно-климатических параметров для повышения урожайности разработала команда студентов Томского госуниверситета. Главным отличием отечественной разработки от зарубежных аналогов является ее стоимость, а основной особенностью — возможность подбора параметров под конкретного заказчика, рассказал ТАСС руководитель проекта Владислав Казанин.

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«Наша команда на протяжении трех лет разрабатывает технологию распределенного мониторинга почвенно-климатических параметров с целью повышения эффективности работы агропромышленного комплекса РФ. Отличием нашей разработки от конкурентов является стоимость. Если зарубежные аналоги обходятся предприятиям не менее, чем в 200 тыс. рублей, то цена на нашу систему начинается от 50 тыс. рублей», — рассказал Казанин.

Российская система состоит из нескольких агрозондов, базовых станций и сервера с сайтом. В базовом варианте агрозонды с заданной периодичностью измеряют температуру воздуха и почвы, глубину промерзания, атмосферную влажность и давление. При этом количество параметров может варьироваться под конкретного заказчика.

Ее невысокую стоимость разработчики объясняют использованием для передачи данных как GSM-сетей, так и сетей LPWAN, что минимизирует затраты на абонентское обслуживание системы в целом. В большинстве зарубежных аналогов для передачи данных используют GSM-сеть с абонентским доступом для каждой составляющей системы, для томской разработки необходим лишь один выделенный абонентский интернет-канал для одного сегмента сети системы в целом.

Сеть мониторинга почвенно-климатических параметров позволит аграриям строить краткосрочные прогнозы погоды, проводить оценку влияния текущих атмосферных условий на рост растений и рационально использовать материальные ресурсы, пояснил Казанин. Кроме того, комплекс может быть востребован в ботанических садах для непрерывного мониторинга влажности и температуры, а также в железнодорожной сфере для мониторинга путей.

