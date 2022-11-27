Юрист раскрыл мошенническую схему, при которой можно лишиться всего

Телефонные мошенники в целях увеличения доходов начали создавать организованные преступные группы, включая в них недобросовестных риэлторов. Они не только забирают у жертвы все сбережения и вынуждают брать кредиты, но и лишают жилья, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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Юрист пояснил, что сначала обкатывается известная схема помощи следствию, когда мошенник по телефону представляется сотрудником Следственного комитета (полиции, ФСБ, ЦБ, прокуратуры), говорит о готовящейся краже денег с банковского счета и просит помочь следствию. В мессенджер обычно присылаются «фотографии» удостоверения «правоохранителя» и первые листы постановлений о возбуждении уголовного дела или проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Если жертва клюет на эту удочку, то дальше мошенники уже "не слезают с ушей" жертвы, ведя ее до полного разорения. Предупредив о полной секретности миссии, мошенники сначала заставляют перевести все деньги на безопасный счет, затем взять зеркальный банковский кредит, чтобы "настоящий не повис" на жертве. Ну а затем принимаются и за его жилье — все тем же путем взятия кредита, но уже под залог жилья», — предупредил Соловьев.

На этой стадии и возникают свои риэлторы, которые чрезвычайно быстро и без бюрократических проволочек проводят все сделки с недвижимостью. После изъятия жилья за долги объект очень быстро меняет несколько собственников, чтобы запутать следы преступления и затруднить судебное изъятие объекта, так как каждый последующие его собственник формально оказывается добросовестным приобретателем.

Юрист подчеркнул, что вступать в телефонные разговоры с незнакомыми людьми нельзя, следует помнить, что сотрудники правоохранительных и следственных органов по телефону не звонят, а любые предложения по оформлению кредита на сто процентов являются мошенничеством.

