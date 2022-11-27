Заммэра Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили более 18 млн раз

Инвестиционный портал Москвы с момента его запуска (в феврале 2014 года) посетили более 18 млн раз, в том числе 2,5 млн визитов состоялось с начала 2022 года. Ресурс стал реальным виртуальным офисом предпринимателей, сообщил 27 ноября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня Инвестпортал Москвы – это не только площадка с информацией об инвестиционных возможностях города, но и виртуальный офис предпринимателя, а также оперативный канал связи бизнеса с властью. За время работы ресурс посетили более 18 млн раз, причем 2,5 млн — за этот год», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, за это время число уникальных пользователей сайта превысило 9,4 млн, а за 2022 год оно увеличилось на 1,5 млн человек.

Напомним, на портале представлена информация о реализуемых инвестпроектах, государственной поддержке промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, а также о налоговых режимах и льготах. По официальным данным, всего на данный момент на сайте зарегистрировано более 84 тыс. личных кабинетов, в 2022 году учетные записи на сайте создали 22 тыс. человек.

«Для помощи предпринимателям функционирует карта, на которой можно найти объекты и информацию об инвестиционных проектах, реализуемых в городе. Всего ею воспользовались 230 тыс. раз, в 2022 году – 32 тыс. раз. На карте размещено более 170 площадок для бизнеса любого масштаба», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он добавил, что в этом году инвесткарту доработали: провели интеграцию с открытыми данными правительства Москвы, расширили функционал аналитических слоев, основанных на статистике и агрегированных данных от власти и предприятий города, внедрили более детальный фильтр подбора объектов для инвестиций. «Это помогает инвесторам принять более взвешенное решение для запуска своего проекта», — резюмировал он.

Добавим, регистрация на Инвестпортале Москвы открывает доступ более чем к 30 онлайн-сервисам, которые облегчают ведение бизнеса в столице. С их помощью можно подобрать подходящие меры поддержки, подать заявки на налоговые льготы, субсидии и займы, записаться на осмотр городской недвижимости, отправить на рассмотрение инвестиционные проекты и многое другое. Всего инвесторы воспользовались цифровыми инструментами 570 тыс. раз, из них 120 тыс. — в этом году.

Пользуется популярностью и навигатор мер господдержки, с помощью которого можно подобрать под специфику бизнеса оптимальные региональные или федеральные виды помощи: налоговые льготы, субсидии или гранты. По оценке мэрии Москвы, в сложившихся экономических условиях навигатор — важная информационная помощь московским инвесторам. Всего на сайте предприниматели могут получить информацию о 158 мерах поддержки. Инвесторы воспользовались навигатором уже 21 тысячу раз, 16 тысяч раз – в этом году.