Акции дня: бумаги «Яндекса» ищут дно

Вторую сессию подряд продолжают падение акции IT-гиганта компании «Яндекс». По итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 28 ноября бумаги подешевели на -5,76% до 1904 рубля за штуку.

Снижение котировок началось в пятницу после новостей о разделении бизнеса: в «Яндексе» планируют выделить основную часть бизнеса в отдельную группу компаний. Бренд останется за российской частью компании, а нидерландская Yandex N.V, где будут сосредоточены международные активы, в дальнейшем сменит название. По сообщениям СМИ, российское подразделение может возглавить нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Вопрос об отстранении от должности Кудрина может решиться уже 30 ноября, рассказал представитель Совета Федерации.

«Неопределенность есть во всех плоскостях, в том числе непонятно, как это деление внутри «Яндекса» будет происходить. Это может быть базовый сценарий, что будет компания, которая работает на иностранные рынки, и компания, которая работает на внутренний рынок. Но при этом сейчас важно понимать, что, с одной стороны, те бумаги, которые торгуются на бирже, это как раз так называемый нидерландский Yandex N. V., а со временем он должен выйти из числа акционеров новой группы. Как это будет происходить, инвесторам не очень понятно», - прокомментировал эксперт Дмитрий Степанов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,81% до 2177,45 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,63% до 1122,46 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:30 мск составила 82,92 долларов за баррель (-0,94%). Российская валюта слабела– 61,23 рублей за доллар.