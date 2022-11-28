Большой адронный коллайдер остановили досрочно из-за дефицита энергии

Работу Большого адронного коллайдера остановят раньше намеченного срока.

Об этом сообщила Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Такое решение приняли, чтобы «справиться с возможным уменьшением энергии» в предстоящие месяцы, пишет «Коммерсантъ».

Отключение анонсировалось в сентябре. В ЦЕРН также проинформировали, что в 2023 году эксплуатацию адронного коллайдера сократят на 20%. «В свете глобального кризиса с энергоснабжением и роста цен, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРН будет осуществлять меры, которые значительно снизят потребление энергии организацией в 2022 и 2023 годах», — указывалось в пресс-релизе организации.

Уточняется, что досрочная остановка коллайдера согласована с поставщиком электроэнергии, французской Electricite de France. Изначально работу коллайдера планировалось остановить через две недели.

Большой адронный коллайдер — ускоритель, разгоняющий частицы высокой энергии почти до скорости света посредством воздействия электромагнитных полей. Коллайдер находится на границе Франции и Швейцарии, недалеко от Женевы. Стоимость проекта — более $4,4 млрд.