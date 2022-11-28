Дави на газ: что происходит на рынке трубного сырья

Развернутая в России масштабная программа газификации стала драйвером роста спроса на полимерные трубы для газовой промышленности. В то же время такие изменения могут спровоцировать и активизацию серого рынка некачественных материалов для полимерных труб. А это угрожает ростом аварийности газопроводов, в том числе в частном секторе.

Масштабная газификация страны

Амбициозная программа социальной газификации была запущена в 2021 году. Президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков россиян. Программа будет проходить в два этапа: первый – до 2025 года, второй – до 2030. В течение ближайших трех лет планируется провести 24 тыс. км новых газопроводов в 71 регионе, что позволит подключить к газу не менее 538 тысяч домовладений и квартир.

Каждая новая сотня километров газовых сетей – это десятки модернизированных котельных, промпредприятий и жилых домов, и, как следствие, улучшение качества жизни населения. Максимального уровня газификации – почти 83% – в стране планируется достичь к 2030 году, но по подсчетам «Газпрома» уже через четыре года минимум 35 регионов будут обеспечены более экономичным и экологичным по сравнению с углем газом на 100%.

Размах финансирования тоже впечатляет: на проведение программы потребуется порядка 1,7 трлн рублей, из которых объем инвестиций только «Газпрома» как оператора проекта составит 526,1 млрд рублей. Кроме того, по поручению президента за два года на эти средства предстоит провести не менее масштабную программу бесплатной для россиян догазификации тех населенных пунктов, которые уже были частично подключены к газоснабжению. В итоге будут газифицированы 3,2 млн домовладений и квартир, что втрое больше, чем за прошлый пятилетний период газификации. Всего голубое топливо будет доступно в 3632 населенных пунктах – это в 2,7 раза больше по сравнению с результатами реализации прежней программы.

Газификация пусть и масштабный драйвер для трубного рынка, но немалая доля полимерных труб потребляется также в ВиВ (водоснабжение и водоотведение – прим.ред.) в ходе реализации национальных проектов – в частности строительства нового и жилья и замены ветхого. Растут и темпы замены инженерных коммуникаций по всей стране. Ежегодно на эти цели уходит более половины всего объема потребляемого в России для полимерных труб сырья. В результате за последние два года производство труб выросло на 64% (по объему сырья трубных полимеров). С начала по октябрь этого года прирост труб и фитингов уже составил 70 тыс. тонн, что на 23% больше прошлогоднего показателя.

Производители расширяют мощности под полимеры

Закономерно растут и объемы производства у крупнейших производителей полимеров для труб – это «СИБУР», который выпускает 130-140 тысяч тонн натурального полиэтилена трубной марки в год, «Газпром нефтехим Салават», около 100 тысяч тонн, и «Лукойл», выпускающий на своем заводе «Ставролен» около 30-40 тысяч тонн трубного полиэтилена. Например, только СИБУР в этом году перенастроил производственные мощности для наращивания выпуска наиболее востребованного черного трубного полиэтилена (ПЭ100). В результате объем реализации марки вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания ожидает, что по итогам года показатель превысит 50%.

«Рынок полимерных труб столкнулся с резким ростом спроса. Но государственный заказ достаточно жестко ограничивает возможности ценового маневра со стороны поставщиков, поэтому те зачастую прибегают к покупке более дешевого фальсификата, – комментирует Александр Ракша, партнер компании «НЭО Центр». – При этом у государственных заказчиков порой недостаточно экспертизы и инструментов контроля качества поставляемых труб, что и повышает риски аварий. При ожидаемом ужесточении контроля в рамках государственных и муниципальных закупок рынок может быть сбалансирован в среднесрочной перспективе».

Сейчас импортное сырье в основном используется для специфичных видов труб - доля сырья для специальных марок труб, по оценкам экспертов, составляет всего 5%. Ежегодно на рынок поставляется порядка 420 тысяч тонн сырья для производства труб. По итогам 2022 года объемы поставок вырастут не менее чем на 30%. Из них 350 тыс. тонн – черная марка.

Бурный рост рынка в последние годы привлек к нему и внимание различных мелких компаний, использующих ненадлежащие полимерное сырье для производства напорных труб. «В последнее время наша ассоциация очень часто выявляет фальсификат у малых и средних производителей, которые оправдывают свои действия якобы нехваткой сырья, – говорит генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) Владислав Ткаченко. – Но никакого дефицита, для тех, кто ищет сырье, на рынке нет».

По данным АПТС, в этом году суммарные поставки полиэтиленовых труб составят уже около 550 тыс. тонн, что более чем удовлетворит растущий спрос энерго- и стройкомпаний. Масштаб фальсификации полимеров для труб «впечатляет»: по данным АПТС, оборот фальсифицированной продукции может достигать до 20 млрд рублей ежегодно. По мнению экспертов, его наплыв скорее связан с коррупцией, недостаточным госнадзором, отсутствием персонифицированной ответственности за производство и поставку.

«В результате происходит огромное количество аварий, аварийные трубопроводы с истекшим сроком службы меняются на новые аварийные трубопроводы, сделанные из фальсифицированных труб – говорит Владислав Ткаченко. – Это значительно влияет на экономику страны, наносит удар по добросовестным производителям, по населению, по национальной безопасности».

По данным Ростехнадзора, число аварий в системах газопровода хотя снизилась с 83 случаев в 2017 году до 32-х в прошлом, но экономический ущерб от них вырос вдвое – почти до 3 млрд рублей в 2021-м году. Среди причин аварий на первом месте значится нарушение технологии производства, уже на втором – природные или стихийные бедствия, ошибки в организации производственного процесса (человеческий фактор) и прочее.

«Действительно, в строительстве газопроводов бывают случаи использования некачественных материалов, нередко бывают просто бывшие в употреблении, – делится директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. – И не всегда это выявляется при приемке, хотя вроде бы все допустимые материалы описаны ГОСТом, а в технической документации проекта всегда должно быть описание происхождения той или иной трубы. И странно, что несовпадения не всегда выявляют».

Владислав Ткаченко в свою очередь отмечает, что от решения пробелов в законодательстве, правоприменении, более строго государственного контроля и надзора зависит не только рост объемов безопасной строительных материалов, в том числе труб, но и качество исполнения нацпроектов в целом.