Дизельный кризис приобретает глобальные масштабы

Энергетический кризис приобретает новые оттенки. Сейчас, к примеру, к газу добавляется еще и дизельный кризис. Больше всего он угрожает Северному полушарию, где уже на этой неделе наступает зима и куда приходят холода. Перебои со снабжением дизелем и сокращение запасов в хранилищах несут угрозу всей глобальной экономике, потому что значение дизеля для нее переоценить трудно. Дизель – один из основных видов топлива, в первую очередь, он нужен для транспортных перевозок, на которых в немалой степени и держится экономика. Кроме этого, дизелем отапливаются здания и, конечно же, жилые дома, и из него так же, как из газа вырабатывается электроэнергия.

«В течение считанных месяцев почти каждый регион планеты столкнется с опасностью дефицита дизельного топлива, а сокращение производства дизеля разгоняет инфляцию и тормозит рост (экономики)»,- предупреждает Bloomberg.

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Цены на бензин и цены на дизель связаны с ценами на сырую нефть на глобальном рынке. Однако в связи с проблемами с предложением дизельного топлива цены на него сейчас на многих рынках растут.

По словам аналитика из университета Райса Марка Финли, рост цен на дизель угрожает американской экономике убытками в размере 100 млрд долларов.

«Все, что движется в нашей экономике, движется на дизельном топливе,- объясняет он важность дизеля.- Но движение - это далеко не все. Люди потенциально могут и замерзнуть (без дизеля). Кроме этого, из дизеля также вырабатывают электроэнергию».

Запасы дизельного топлива в хранилищах снизились до самого низкого уровня за последние 40 лет, т.е. с 1982 года, когда правительство начало вести мониторинг».

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасов дизеля в стране осталось всего лишь на 25 дней, что является самым низким уровнем после 2008 года.

Аналитик Reuters Джон Кемп уверен, что дефицит дизельного топлива сохранится до тех пор, пока в экономике не произойдут крупные изменения и она не начнет расти.

Цены на дизельном спотовом рынке США после прихода к власти президента Байдена выросли на 265%. Они достигли весной этого года 5,37 доллара за галлон (3,785 л), но сейчас снизились до 3,51 доллара. Тяжелее всего ситуация с дизельным топливом сейчас на Северо-Востоке США, где многие нефтеперерабатывающие заводы не работают.

«Некоторые аналитики прослеживают корни дефицита дизеля в США к пожару НПЗ Philadelphia Energy Solutions в 2019 году, после которого НПЗ закрылся,- пишет New York Times.- Между тем, это один из крупнейших производителей дизельного топлива на Северо-Востоке США».

Bloomberg предупреждает, что практически любому региону планеты угрожает предстоящей зимой дефицит дизельного топлива. Очень сложная ситуация сложилась и на Северо-Западе Европы. После 5 декабря 2022 года и 5 февраля 2023 года, когда вступают в силу европейские эмбарго на российские нефть и нефтепродукты соответственно, в этом регионе дефицит дизеля обещает быть, по мнению специалистов, особенно сильным.

Что касается причин глобального дизельного кризиса, то здесь все более-менее понятно. Во время коронавирусной пандемии рухнул спрос на нефтепродукты, в результате чего многие НПЗ просто прекратили работу. Так называемый «зеленый переход», т.е. переход с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии негативно повлиял на инвестиции в нефтегазовый сектор. За последние два года нефтеперерабатывающие мощности в США сократились более чем на 1 млн бар./д. В Европе к этим проблемам добавляются и перебои в доставках грузов по морю, а также забастовки рабочих на крупных нефтеперерабатывающих предприятиях. Например, несколько забастовок произошли этой осенью на крупнейших французских НПЗ.

Естественно, декабрьское нефтяное эмбарго еще больше ухудшит ситуацию с дизелем в Европе. Не удивительно, что сейчас трейдеры в панике и лихорадочно закупают не только российскую нефть, но и нефтепродукты, включая, естественно, дизельное топливо.

Но и это еще не все. Ходят сильные слухи, что Белый дом может запретить экспорт американского дизеля, чтобы улучшить ситуацию с ним на внутреннем рынке. Конечно же, такой запрет еще больше осложнит обстановку и будет способствовать усилению дизельного глобального кризиса. В США есть и еще одна проблема, которая не чужда и Европе. Как заявил глава Chevron Майк Вирт, в Америке в ближайшее время не планируется строительство новых НПЗ.