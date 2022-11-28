Для Москвы и Астаны важнейшей становится логика логистики

Россия и Казахстан не просто продолжают сотрудничество, как торговые и инвестиционные партнеры, но и строят далеко идущие планы по его расширению. Об этом заявили лидеры обеих стран. Причем Касым-Жомарт Токаев добавил к этому тезису весомый аргумент — встреча с Владимиром Путиным для него стала первой после громкой победы на президентских выборах. К участникам уже восемнадцатого по счету Форума межрегионального сотрудничества главы государств обращались по видеосвязи, сидя за одним столом. Плечом к плечу.

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«Межрегиональные контакты продолжают углубляться. На данный момент 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнёрами. Совместно и весьма успешно работают города-побратимы Москва и Астана, Санкт-Петербург и Алматы, Ростов-на-Дону и Уральск, Махачкала и Актау, Омск и Павлодар», — заявил, приветствуя собравшихся на форуме Владимир Путин.

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Он отметил, что между странами уже создана и постоянно развивается «внушительная, солидная договорно-правовая база регионального взаимодействия», а к подписанию по итогам проходящего в Оренбурге форума подготовлены десять межведомственных и межрегиональных соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов.

«Во многом благодаря активности регионов в прошлом году зафиксирован беспрецедентный рост товарооборота между нашими странами — почти на 35 процентов, до 25,6 миллиарда долларов. За восемь месяцев текущего года встречная торговля увеличилась еще на девять процентов», — подчеркнул российский президент.

Его казахстанский коллега тему с удовольствием развил. Сделав первый акцент на том, как много всего Россия стала покупать у Казахстана.

«Улучшился ассортимент казахстанского экспорта в Россию, стоимость которого превышает сто тысяч долларов. По сравнению с прошлым годом количество товарных позиций увеличилось с 640 до 1050 наименований. Поставки в российские регионы выросли: более чем в 2,5 раза — это из Алматы, в качестве примера, а из Астаны — в пять раз. Значительно активизировалась приграничная торговля. К примеру, поставки в Россию из Актюбинской области увеличились на 48 процентов, из Павлодарской области — на 36 процентов», — перечислял господин Токаев.

Россия тоже наращивает поставки соседям. Причем, небывалыми темпами.

«Поставки нефтепродуктов увеличились на 35 процентов, полуфабрикатов и стали — на 22 процента, руд, драгоценных металлов — на 20 процентов, удвоился экспорт пшеницы», — заявил Токаев.

Дороги дальние

Впрочем, по мнению Владимира Путина, и такие цифры — не предел. Поэтому одна из ключевых задач — укрепление связующих каналов. Тех, по которым все больше товаров смогут беспрепятственно проезжать до Казахстана. А может, и дальше.

«Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки. Ведется работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров Восток — Запад и Север — Юг», — отметил российский лидер.

Собственно, намерений насчет «дальше» президенты и не скрывают, а, напротив, декларируют. Причем, совершенно официально, на бумаге. Ведь встретились они не только, чтобы сказать «пару ласковых» форумчанам в Оренбурге — они подписали Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном. И в ней прописали планы по развитию транзита энергоресурсов в третьи страны.

«Российская Федерация и Республика Казахстан будут укреплять сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, а также в сфере транспортировки энергоресурсов. Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат создавать благоприятные технические и экономи¬чес¬кие условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга в третьи страны в соответствии с международными обязательствами», — говорится в документе. В связи с этим, кстати, можно обратить внимание на указанный выше рост на одну треть российского экспорта нефтепродуктов в Казахстан, который сам является крупным производителем нефти.

Между тем, представители российских регионов уже подсчитывают, во сколько обойдется развитие логистической составляющей и даже озвучили, какие именно участки требуют особого внимания. Так глава Алтая Олег Хорохордин сделал акцент на развитии маршрута в направлении Восточного Казахстана. Он указал на то, что с 2014 года место пересечения границы на торговом маршруте из Республики к соседям практически не действует — дорога там не пригодна для перевозки как людей, так и грузов.

«Для активизации взаимодействия стран необходимо решить вопрос строительства автодороги "Карагай — Риддер", соединяющей Восточно-Казахстанскую область и Алтай, а также открытие пункта пропуска через госграницу РФ "Карагай". Эта дорога не соответствует современным, а тем более перспективным требованиям к дорожному покрытию. Мы просим на федеральном уровне рассмотреть вопросы о строительстве в 2023-2024 годах участка дороги длиной 30,5 км в рамках госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы" или других федеральных программ, в размере 4,2 млрд руб.», — заявил чиновник, выступая на Форуме регионов.

По словам Хорохордина, пропускной пункт выступает закрытым до сих пор окном возможностей для предприятий региона — через него можно получить прямой доступ на города Казахстана, в которых присутствует горнодобывающая и металлургическая промышленность. А еще это выход на крупный транспортный узел, в котором сходятся несколько европейских маршрутов. Так что строительство участка позволит нарастить экспорт с Алтая в Казахстан больше, чем вдвое, а потом еще на 10-15% каждый год.

«Произойдет обоюдное увеличение турпотока, в том числе в Республику Алтай — более чем в два раза — до 150 тыс. человек, в Республику Казахстан — более чем в полтора раза — до 70 тыс. человек», — добавил глава Алтая.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер также обратил внимание на то, что даже на действующих коридорах существуют труднопреодолимые для бизнеса барьеры. Причем тормозят они не поставки непосредственно в Казахстан, а то самое заветное «дальше».

«Для бизнеса транзит через Оренбуржье и Казахстан в Китай в два-три раза дороже по сравнению с другими маршрутами. Все дело в особенности тарифного регулирования, а именно, в применяемых транзитных тарифах. Например, отправка контейнера, загруженного мукой, из Москвы через Забайкальск обходится отправителю груза в 480 тыс. рублей, а отправка через Илецк-1 - 950 тыс. рублей, хотя данный маршрут короче на 2 тыс. км и сокращает время в пути на шесть дней», — заявил Паслер, указав на то, что снижение тарифов сократит скорость доставки грузов в Поднебесную на 6 дней. Бизнес сможет работать эффективнее, плюс — дополнительный маршрут поможет разгрузить БАМ, на котором в свете «поворота на Восток» становится откровенно тесно. Ну а Казахстан сможет существенно расширить свой транзитный потенциал.

Хабнуть побольше

Астана идею о наращивании того самого потенциала, между прочим, уже вовсю пестует. По словам Касыма-Жомарта Токаева, Казахстан уже работает над созданием инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах страны: там строится целая система торговых хабов для всего евразийского пространства. Причем речь идет не только о российско-казахстанской границе: из поля зрения не выпускают и Узбекистан, и Кыргызстан и, естественно, Китай. А на дальнем прицеле — и другие.

«Данные хабы будут логистически увязаны с портами Актау и Курык, участвуя в распределении экспортно-импортных потоков с прикаспийскими странами, а также с Турцией и Европой. Активно ведётся работа по созданию современного контейнерного хаба на базе специальной экономической зоны — морского порта Актау», — заявил президент Казахстана, добавив, что на их основе планируется развитие кластеров международной торговли и производства. А это, подчеркнул Токаев, выгодно не только Астане — Россия тоже окажется в кружке бенефициаров.

«На фоне современных вызовов нам следует ускорить модернизацию логистических цепочек. В поиске новых точек роста в торговле и экономике в целом могут помочь только своевременные и смелые решения», — добавил казахстанский лидер.

В числе таких решений он видит, например, кооперацию приграничных территорий двух стран. Отталкиваться можно, например, от Qyzyljar, запущенной в Северном Казахстане еще в 2019 году.

«Еще один наш приоритет — расширение сотрудничества в производстве продукции высоких переделов. В Павлодарской и Атырауской областях имеются благоприятные условия для работы российских предприятий алюминиевого и нефтехимического кластеров. Уверен, что приграничное сотрудничество, кооперация в этом направлении будет содействовать укреплению промышленного потенциала наших стран», — поделился Токаев еще одной идеей перспективного сотрудничества.

«В целом у России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики, в том числе в высокотехнологичных. Несомненно, что в этой работе будут инициативно участвовать регионы наших стран», — Владимир Путин подтвердил, что эта мысль ему тоже не чужда.

Хотя российский лидер все-таки делал акцент на том, что лучше бы товары возить из страны в страну и через. Так, практически завершая свое выступление он сообщил, что «по инициативе российской и казахстанской сторон разрабатывается платформа — экосистема цифровых транспортных коридоров ЕвраЗЭС, нацеленная на оптимизацию информационных обменов между экономоператорами».

Впрочем, такой выбор вполне логичен, ведь у России уже есть богатый, хоть и печальный опыт «кооперации», после которой какая-то другая страна, а не наша, получала новенькое предприятие «под ключ». И даже «спасибо» не говорила. Так зачем же вводить нынешних друзей в соблазн? Даже если сейчас они сидят с одной с нами стороны от видеокамеры.