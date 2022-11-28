Смена парадигмы финансового мира: почему технологии оказались за бортом

Фактически с момента кризиса 2008 года локомотивом мировой экономики выступал технологический сектор. Происходило это по ряду причин: во-первых, с распространением интернета произошла новая технологическая революция, во-вторых, стоимость денег неуклонно снижалась, что всегда способствует появлению чего-то нового - является мощным драйвером для развития новых направлений бизнеса.

Однако еще в конце прошлого года произошла смена парадигмы. Мир столкнулся с проблемой, которая зрела долгие годы - взрывной рост инфляции и, как следствие, рост стоимости денег.

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И если еще несколько лет назад ведущие центробанки мира, такие как ЕЦБ, проводили изощренные эксперименты над финансовой системой, вводя отрицательные процентные ставки, то сейчас, наоборот, они их активно повышают.

По сути, идет нормализация финансового мира - он приводится к тому виду, в котором он должен существовать согласно экономической теории. Когда заемщик платит кредитору, а не кредитор заемщику и так далее.

Для флагмана последних лет - технологического сектора - эта трансформация - это проверка боем. Выдерживают которую далеко не всех.

Наиболее ярко этот процесс отражают котировки на фондовом рынке. Технологическая отрасль за год потеряла почти 7,5 триллиона долларов.

Ведущий технологический индекс Nasdaq из лидеров стал аутсайдером и резко снизился, хотя очередной исторический рекорд был установлен всего года назад. Основной удар по финансовым показателям наносят инфляция и рост процентных ставок.

Предприятия это отрасли, как правило, наиболее уязвимы именно к росту ставок. К слову, мы об этом неоднократно писали, многие из них вообще могут зарабатывать только в условиях крайне дешевого финансирования. Огромное количество технологических компаний не имеют прибыли, и работают в условиях постоянного развития, стараясь наращивать выручку.

Но в этом году условия на рынке кардинально изменились.Еще в начале года ставка по федеральным фондам ФРС США была близка к нулю, а сейчас составляет уже 4%.

Соответственно, стоимость заимствований выросла для бизнеса в несколько раз.

Как итог, ни одна из 15 самых дорогих IT-компаний США не смогла похвастаться ростом стоимости в 2022 году. Даже такой гигант, как Microsoft, и тот потерял примерно 700 миллиардов долларов капитализации. Другие техногиганты понесли также колоссальные потери в капитализации.

А ведь еще в 2020 году, когда ЦБ заливали ковидный кризис деньгами, в отрасли царил настоящий праздник. Сотрудники, которые присоединились к разрекламированным перед IPO компаниям, получили большую часть своего вознаграждения в виде опционов на акции, которые теперь ушли “глубоко под воду” и специалисты могут только надеяться на будущее восстановление.

Во время пандемии многие ставили на то, что мир изменился, что станет еще одним драйвером для развития технологий. Многие считали, что теперь люди не будут летать на самолетах, ходить в кинотеатры, покупки будут совершать только онлайн, а вместо фитнес-клубов будут тренироваться у себя в гостиной. Однако эта ставка оказалась неверной.

Впервые за почти два десятилетия Nasdaq может показать худшую динамику, чем S&P 500 несколько лет подряд. В последний раз подобное происходило, когда высокотехнологичный индекс был в конце длительного периода спада, начавшегося с краха пузыря доткомов. В период с 2000 по 2006 год Nasdaq только однажды обошел S&P 500.

И за эти долгие годы выросло поколение инвесторов, которые не только привыкли к тому, что ФРС постоянно печатает деньги, и любой провал на рынке нужно выкупать, но еще и привыкли к тому, что акции технологических компаний в любой ситуации растет. И, судя по всему. аналитики и прочие эксперты еще долго будут следовать привычной модели и рекомендовать всем вокруг покупать то, что уже вышло из моды.

И кстати, на этом фоне промышленный индекс Dow Jones как раз демонстрирует превосходную динамику. С начала года он потерял скромные 5,5%, а некоторые акции даже выросли. Все это еще раз подтверждает тот факт, что финансовый мир изменился, и в цене теперь совсем другое.

