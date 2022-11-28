Сжиженный газ в Европу впервые отправился по самому дальнему маршруту

Зеленый континент, похоже, остался последним, откуда Евросоюз еще не получал сжиженный газ (СПГ). И вот с карты поставок исчезло последнее белое пятно. Австралийская нефтегазовая компания Woodside Energy Group отправила первый танкер с СПГ с месторождения Северо-западный шельф в Европу. Покупатель – немецкий энергетический гигант Uniper, в недавнем прошлом крупнейший в Старом Свете импортер российского газа. После прекращения поставок газа из России по газопроводу «Северный поток 1» у Uniper начались очень серьезные неприятности. Компания, снабжающая газом большую часть как населения Германии, так и немецкой промышленности, была вынуждена покупать газ на спотовом рынке по астрономическим (особенно в сравнении с российским трубным газом) ценам и, естественно, быстро оказалась на грани банкротства. Правительство ФРГ намерено национализировать Uniper, причем, неоднократно обещало сделать это до конца года, и сейчас вынуждено раз за разом вливать в компанию все новые и новые миллиарды евро.

Танкер из Австралии привез немцам 75 тыс. тонн сжиженного газа, что эквивалентно приблизительно 100 млн кубометров. Груз был доставлен 27 ноября покупателю на СПГ-терминал Маасвлакт в Роттердаме. Груз пришлось доставлять в Роттердам, потому что в ФРГ… нет СПГ-терминалов. Раньше, когда немецкая экономика развивалась и богатела за счет дешевого трубного газа из России они были не нужны. Ангела Меркель под давлением Вашингтона пообещала за несколько лет до ухода на пенсию построить пару-тройку СПГ-терминалов, но слово не сдержала. Сейчас же, когда Европа, включая Германию, отказывается от российского газа, ставку пришлось сделать на сжиженный газ. Немецкое правительство сейчас лихорадочно строит плавучие СПГ-платформы для приемки СПГ. Первая должна начать работать до конца года.