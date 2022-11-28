ГЛОНАСС обеспечит навигационный суверенитет России

Главный конструктор компании АО «ГЛОНАСС» Михаил Кораблев в ходе IV Северного форума по устойчивому развитию представил новые отечественные навигационно-информационные технологии, необходимые для освоения Арктической зоны. Он отметил, что на данный момент отмечается большой спрос на использование высокоточных систем позиционирования, альтернативных радионавигационных наземных локальных систем, способных работать в сложных условиях распространения сигналов в окружающей среде.

Кроме того, растет необходимость повышения безопасности наземных, речных и морских транспортных перевозок, проведения работ, направленных на освоение Арктики и Северного морского пути (СМП), глобализации перемещения различных объектов в условиях открытого и закрытого пространств.

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Локальную систему создадут по российской технологии

Выступая на мероприятии в режиме видеоконференции, Михаил Кораблев обратил внимание, что существующие спутниковые технологии навигации обладают рядом недостатков, среди которых — слабая помехозащищенность и невысокая доступность сигнала, особенно в условиях плотной городской застройки, лесистой или горной местности. Еще один негативный фактор — это возможность подделки навигационного сигнала.

«Сегодня все эти вызовы в нашей стране успешно решаются, в том числе за счет использования комплексипрованных технологий, которые позволяют обеспечить навигационным сигналом потребителей независимо от того, работает ли спутниковая группировка», — пояснил главный конструктор ГЛОНАСС. В частности, по его словам, в ближайших планах у акционерного общества разработка локальной навигационной системы для обеспечения связи на Северном морском пути.

«Важность данного проекта в том, что локальная навигационная система создается на основе российской технологии высокоточной навигации. Запланировано создание системы, не зависящей от спутниковой навигации, в районе Обской губы. В дальнейшем предполагается ее тиражирование на всем Северном морском пути, что позволит решить задачу гарантированного навигационного обеспечения всей Арктической зоны. Это важно для обеспечения навигационного суверенитета России и расширения транзита через СМП», — заявили «Эксперту» пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

«Сервис обеспечивает высокую точность, доступность и надежность навигационных определений в условиях отсутствия глобальных навигационных спутниковых систем. Возможности сервиса будут актуальны при движении судов по фарватерам, маневрах в морских и речных портах», — подчеркнули в компании. Там уточнили, что технология уже готова, идут подготовительные и организационные работы.

Крупный бизнес может подключиться к проекту

Российские эксперты считают, что новый проект ГЛОНАСС в полной мере отвечает текущим вызовам. Так, например, автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян заметил сразу два важных аспекта, которые декларируются сторонниками проекта.

«Во-первых, технологический суверенитет, который тут можно понимать прямо — собственная навигация от и до. Во-вторых, Россия позиционирует себя как уникального оператора нового морского маршрута. И в этом случае также необходимо иметь комплекс собственных решений», — заметил он. Эксперт уверен, что у АО «ГЛОНАСС» вряд ли возникнут проблемы в аппаратной части разработки: чипы и комплектующие для проекта есть.

В свою очередь доктор экономический наук, профессор Российского экономического университет имени Г. В. Плеханова, представитель базовой кафедры Управления проектами и программами Сapital Group Иван Потравный подчеркнул, что цифровизация, применение новых технологий также являются главным приоритетом при реализации социально-экономического развития Арктики на перспективу.

«Без устойчивой связи там нечего делать. Да, с одной стороны, от Мурманска и до Чукотки прокладывается кабельная связь, которая также позволит улучшить портовую инфраструктуру, связь поселений, городов и так далее. Но задачу по интеграции не стоит отметать. Ведь мы знаем, что есть такая проблема, как цифровое неравенство. ГЛОНАСС также позволит решить проблемы со связью. Спутниковые системы смогут устойчиво транслировать и принимать сигналы. Я сам был в Арктике, попадал во всякие неприятные ситуации, когда ломалась техника. И мы были вынуждены пользовались телефонными системами, которые работают через зарубежные спутники. Это абсолютно неприемлемо в условиях санкций. Поэтому такое решение является своевременным и нужным, деньги на это заложены», — заверил он.

Иван Потравный обратил особое внимание на то, что помимо улучшения навигации, подобные проекты позволят следить за различными чрезвычайными ситуациями, в том числе связанными с угрозами загрязнения окружающей среды. Безусловно, подобные проекты имеют и оборонные цели, обеспечивая безопасность региона и защиту природных ресурсов РФ.

«И конечно, ГЛОНАСС позволит коренным народам севера наконец-то прикоснуться к цивилизации. И для них это не только про связь, но и про безопасность, про возможность обратиться за помощью при необходимости», —констатировал он, заметив, что к развитию подобной системы могли бы подключиться крупные российские компании, которые занимаются разработкой ресурсов в данном регионе и заинтересованы в его развитии.