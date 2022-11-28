Инженера вызывали

Попытка «отключить» Россию от научно-технологического прогресса и возможностей международного сотрудничества открыла широкие перспективы для инновационного развития страны. Выход из проекта МКС и строительство собственной станции на околоземной орбите, реализация отечественных проектов в области гражданской авиации и автомобилестроения - чтобы решить такие амбициозные задачи, нужны опытные кадры.

Российские частные инжиниринговые компании сегодня обладают необходимым кадровым потенциалом, член Национальной Палаты Инженеров России, автор научных статей и патентов, руководитель проектов отдела инжиниринга компании «БЛМ СИНЕРЖИ» Владимир Филатов. Г-н Филатов ззапатентовал уникальные решения для стендовых комплексов, на которых проводятся испытания авиационного и машиностроительного оборудования. Среди его проектов – работа над среднемагистральным лайнером МС-21, запуск систем мониторинга конструкций корпусов блоков атомных электростанций, создание высокоскоростных систем для испытания составного ротора турбины разгонных блоков ракетоносителей.

«Эксперт-Онлайн» поговорил с Владимиром Филатовым о перспективах российского инжиниринга. Именно он способен стать «локомотивом», создающим научно-технологический прогресс страны на ближайшие десятилетия.

—Вы работаете во многих отраслях машиностроения до атомных электростанций, авиации и космоса. Это очень широкий профессиональный опыт. Как начинался Ваш путь инженера, через какие тернии удалось пробиться к звездам?

— Моя карьера началась с авиационной отрасли, я участвовал в разработке систем для испытаний авиационных редукторов, винтовых механизмов, авиационных патрубков на стендах крутящего момента и высокотемпературной камеры. В это время были разработаны основные принципы построения контрольно-измерительных систем и программного обеспечения для испытательного оборудования.

В мои обязанности входила разработка контрольно-измерительных систем для испытательных стендов. Позже я стал заниматься созданием архитектуры для программных комплексов стендов. Так, например, в дальнейшем и появился мой патент. По ходу карьеры мои навыки уже не ограничивались знаниями в области радиоэлектронной техники, постепенно я уже как руководитель стал вести проекты с гидравликой, электромеханикой и прочее.

— Какие инженерные разработки повлияли на дальнейшее развитие карьеры?

— В отрасли гражданской авиации это, безусловно, работа над среднемагистральным лайнером МС-21. Мы проводили испытания самолета и его отдельных узлов на стендах. Значимыми в плане профессионального роста, как показало время, стали и проекты, связанные с автомобильной отраслью и давшие дополнительный импульс саморазвития. Это сотрудничество с такими компаниями, как «АвтоВАЗ» и «КаМАЗ». В частности, речь идет о системах симуляций дорожных воздействий на автомобили.

Так же были проекты с «Роскосмосом» и «Ростатомом». Довелось заниматься созданием высокоскоростных систем для испытания составного ротора турбин разгонных блоков 1-й ступени ракет «Протон» и «Союз», работающих до 60 тыс. оборотов в минуту.

Для «Росатома» я занимался сборкой систем мониторинга конструкций корпусов блоков атомных электростанций. А также созданием уникального сейсмостенда для испытаний узлов реактора с сервогидравлической многоуровневой системой, воздействующей на объект испытаний физическими нагрузками в диапазоне частот от 1 до 50 Гц.

— Что заставило Вас заняться научной деятельностью?

— Наука в моей жизни присутствовала всегда. Именно научной деятельностью я стал заниматься больше года назад. Материализовал свой опыт в статьи, которые были опубликованы при содействии международного центра научного сотрудничества «Наука и просвещение». Победу в одном из конкурсов - «Лучшая научно-исследовательская работа 2022 года», мне принесла статья «Высокочастотные гидравлические пульсаторы для ресурсных испытаний авиационных агрегатов». Также я участвовал в конференции «Актуальные вопросы современной науки и образования» со статьей «Проектирование сервогидравлических систем для моделирования реальных и проектных физических воздействий в автомобильной, авиакосмической и атомной промышленности», где я тоже занял одно из первых мест в разделе технических наук.

— На Ваш взгляд опытного технаря и ученого, какие отрасли выиграли от санкций и в каком состоянии все-таки находится наша техническая наука, готовы ли мы к этим вызовам времени?

— В выигрышном положении, на мой взгляд, оказались атомная и добывающая промышленности. Добывающая в силу высокого спроса полезных ископаемых, атомная в силу технологий, которые являются уникальными для всего мира. Что касается автомобильной и авиационной отраслей, в них не без проблем, нужно признать. Для их преодоления требуются большие финансовые вложения и время, кроме того, это должно сопровождаться изменениями структуры предприятий.

Что касается технической науки, то она в России традиционно находится в догоняющей роли. Доступ к новым технологиям важен для прогресса. Поиск новых разработок и является среди прочего задачей инжиниринговых компаний.

— Каким образом они будут ее решать и что может помешать?

— Начинать нужно с правильной оценки рисков, тем более, сейчас, когда элементная база сократилась, или была заменена, например, китайскими производителями. Дело в том, что в основе любого инжинирингового проекта лежат научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это подразумевает большое количество ошибок при отработке технологии. У заказчика не всегда есть понимание данного процесса и, выбирая простой путь, как например: «самое дешевое решение и самые быстрые сроки», он рискует остаться вообще без результатов и все закончится судебными исками. Не секрет, что финансирование по остаточному принципу приводит к закрытию проекта и ограничению производства. Поэтому главная задача – несмотря на трудности, стараться избегать такого подхода, на законодательном уровне искать пути поэтапного совершенствования критериев выбора компаний и менять мышление. Основываясь на собственном профессиональном опыте, могу сказать, что заказчикам необходимо повышать доверие к инжиниринговым компаниям, а также рассматривать стоимость проекта не как готовое серийное изделие, а как опытно-конструкторскую работу, которая должна достойно финансироваться для поддержания компетенций. Важно, чтобы инжиниринговые компании рассматривались как частные научно-технические производственные центры.

— Как Вы оцениваете кадровый потенциал российского инжиниринга?

— Сегодня есть проблема с компетенцией кадров, но, если развивать системный подход к наставничеству, можно повысить профессиональный уровень молодых специалистов, или тех, кто решил сменить квалификацию.

— Какие тенденции наблюдаете на примере вашей компании?

— Пандемия осложнила работу предприятия, были перенесены, или отменены проекты. С кем-то из сотрудников пришлось расстаться, но компания нашла возможности перестроиться, оставив костяк инженеров, вокруг которых было построена новая команда. Мы получали заказы даже в такой период. Компании удалось избежать серьезных проблем недофинансирования, в основном, благодаря гибкости, которая характерна для частных предприятий. Увы, в крупных государственных промышленных структурах данная модель вряд ли возможна.

—Как инжиниринговые компании обеспечат технологическое будущее России, каков Ваш прогноз?

— Важно понимать, что технологическое развитие без сотрудничества с остальным миром невозможно. Так или иначе, благодаря крепким научным связям и высококонкурентным разработкам нас не удалось оставить в какой-то изоляции. На мой взгляд, если Россия будет развивать в технологическом плане те направления, в которых достигла успеха, мы сможем преодолеть текущие ограничения и быть среди лучших. Сейчас главное не растерять тот потенциал, который был накоплен и не бояться вкладывать ресурсы и реализовывать идеи своих инженеров и ученых.