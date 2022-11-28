Как выбрать сервис приема платежей в интернете

28 ноября 2022, 12:30

Любой интернет магазин должен предоставлять пользователю возможность совершать платежи онлайн. Для этого необходимо настроить возможность оплаты.

Сделать это можно одним из нескольких способов:

  • Оформить оплату через банк;
  • Использовать платежную систему для оплаты;
  • Создать платежные шлюзы;
  • Обратиться к оператору сотовой связи;
  • Воспользоваться агрегатором платежных сервисов.

Способов дать пользователям возможность оплачивать услуги или товары онлайн множество, но далеко не все из них будут удобными для них. Между тем, удобство в использовании - это ключевой критерий, на который стоит обращать внимание. И даже скорость оплаты и простого отходят на второй план в сравнении с ним.

Как люди платят на сайтах

Аналогично вариантам подключения платежей, множество в настоящее время и способов для совершения оплаты на сайтах. В основном пользователи выбирают один из следующих вариантов:

  • Оплата покупок с помощью банковской карточки;
  • Оплата покупки с помощью электронного кошелька;
  • Оплата посредством списывания денежных средств с баланса мобильного телефона;
  • Оплата через сервис банкинга;

Это - самые популярные онлайн-варианты совершения транзакций. Практика показывает, что люди одинаково активно используют и банковские карточки, и электронные кошельки, и сервисы интернет-банкинга, и списывания с номера счета. В каждом конкретном случае они выбирают самый выгодный вариант.

Как компания может принимать платежи

Наконец, чтобы принимать транзакции от пользователей, компания также должна использовать определенные инструменты. Среди них стоит выделить:

  • Банк-эклайер;
  • Платежный шлюз;
  • Платежный агрегатор;
  • Оператор электронных средств.

Ознакомиться с каждым из этих способов можно на сайте компании https://enot.io/products/internet-acquiring. Компания enot. может предложить безнесу различные продукты для интеграции оплаты в интернете, а также облегчающие взаимодействие с клиентами.

Здесь, как и в случае с выбором метода платежа покупателем, заказчик может выбрать наиболее подходящий и выгодный вариант для себя, исходя из собственных возможностей и бюджета. 

При правильно настроенных инструментах оплаты продукции компании через интернет можно рассчитывать на повышение количества заинтересованных клиентов, увеличение прибыли и репутации. 