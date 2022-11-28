Как выбрать сервис приема платежей в интернете

Сделать это можно одним из нескольких способов:

Оформить оплату через банк;

Использовать платежную систему для оплаты;

Создать платежные шлюзы;

Обратиться к оператору сотовой связи;

Воспользоваться агрегатором платежных сервисов.

Способов дать пользователям возможность оплачивать услуги или товары онлайн множество, но далеко не все из них будут удобными для них. Между тем, удобство в использовании - это ключевой критерий, на который стоит обращать внимание. И даже скорость оплаты и простого отходят на второй план в сравнении с ним.

Как люди платят на сайтах

Аналогично вариантам подключения платежей, множество в настоящее время и способов для совершения оплаты на сайтах. В основном пользователи выбирают один из следующих вариантов:

Оплата покупок с помощью банковской карточки;

Оплата покупки с помощью электронного кошелька;

Оплата посредством списывания денежных средств с баланса мобильного телефона;

Оплата через сервис банкинга;

Это - самые популярные онлайн-варианты совершения транзакций. Практика показывает, что люди одинаково активно используют и банковские карточки, и электронные кошельки, и сервисы интернет-банкинга, и списывания с номера счета. В каждом конкретном случае они выбирают самый выгодный вариант.

Как компания может принимать платежи

Наконец, чтобы принимать транзакции от пользователей, компания также должна использовать определенные инструменты. Среди них стоит выделить:

Банк-эклайер;

Платежный шлюз;

Платежный агрегатор;

Оператор электронных средств.

Ознакомиться с каждым из этих способов можно на сайте компании https://enot.io/products/internet-acquiring. Компания enot. может предложить безнесу различные продукты для интеграции оплаты в интернете, а также облегчающие взаимодействие с клиентами.

Здесь, как и в случае с выбором метода платежа покупателем, заказчик может выбрать наиболее подходящий и выгодный вариант для себя, исходя из собственных возможностей и бюджета.

При правильно настроенных инструментах оплаты продукции компании через интернет можно рассчитывать на повышение количества заинтересованных клиентов, увеличение прибыли и репутации.