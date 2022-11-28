Как выбрать сервис приема платежей в интернете

Сделать это можно одним из нескольких способов:
- Оформить оплату через банк;
- Использовать платежную систему для оплаты;
- Создать платежные шлюзы;
- Обратиться к оператору сотовой связи;
- Воспользоваться агрегатором платежных сервисов.
Способов дать пользователям возможность оплачивать услуги или товары онлайн множество, но далеко не все из них будут удобными для них. Между тем, удобство в использовании - это ключевой критерий, на который стоит обращать внимание. И даже скорость оплаты и простого отходят на второй план в сравнении с ним.
Как люди платят на сайтах
Аналогично вариантам подключения платежей, множество в настоящее время и способов для совершения оплаты на сайтах. В основном пользователи выбирают один из следующих вариантов:
- Оплата покупок с помощью банковской карточки;
- Оплата покупки с помощью электронного кошелька;
- Оплата посредством списывания денежных средств с баланса мобильного телефона;
- Оплата через сервис банкинга;
Это - самые популярные онлайн-варианты совершения транзакций. Практика показывает, что люди одинаково активно используют и банковские карточки, и электронные кошельки, и сервисы интернет-банкинга, и списывания с номера счета. В каждом конкретном случае они выбирают самый выгодный вариант.
Как компания может принимать платежи
Наконец, чтобы принимать транзакции от пользователей, компания также должна использовать определенные инструменты. Среди них стоит выделить:
- Банк-эклайер;
- Платежный шлюз;
- Платежный агрегатор;
- Оператор электронных средств.
Ознакомиться с каждым из этих способов можно на сайте компании https://enot.io/products/internet-acquiring. Компания enot. может предложить безнесу различные продукты для интеграции оплаты в интернете, а также облегчающие взаимодействие с клиентами.
Здесь, как и в случае с выбором метода платежа покупателем, заказчик может выбрать наиболее подходящий и выгодный вариант для себя, исходя из собственных возможностей и бюджета.
При правильно настроенных инструментах оплаты продукции компании через интернет можно рассчитывать на повышение количества заинтересованных клиентов, увеличение прибыли и репутации.