В Поднебесной мощная вспышка пандемии и протесты населения

Энергетический кризис и даже события на Украине сейчас вновь, как и месяц назад, когда в Пекине проходил ХХ съезд КПК, испытывают очень серьезную конкуренцию со стороны новостей из Китая. Там очень серьезная вспышка коронавируса, о котором в Америке и Европе начали потихоньку забывать.
Ситуация с пандемией в Китае очень важна для планеты даже не столько потому, что это самая населенная страна мира и каждый шестой житель планеты – китаец по национальности. Китайская экономика – вторая в мире. Причем, в ряде секторов и отраслей, количество которых постепенно растет, она уже первая. Китай – главный импортер по ряду важных видов сырья, включая нефть и газ (по сжиженному газу в прошлом году). Еще одна причина того, почему за ситуацией с пандемией в КНР следит вся планета, заключается в том, что Пекин продолжает применять в борьбе с пандемией так называемую стратегию нулевой терпимости к коронавирусу. Ее главные орудия – локдауны целых мегаполисов и даже регионов и не менее жесткие ограничения, которые очень больно бьют не только по китайской, но и по глобальной экономике. Для китайской экономики этот год из-за локдаунов в крупнейших городах, особенно весеннего в Шанхае, самый «медленный» за много десятилетий. Достаточно сказать, что при заявленной еще в конце прошлого года задаче увеличить ВВП КНР в 2022 году на 5,5%, до сих пор, кстати, китайскими властями не пересмотренной, все аналитики и экономисты уже понизили прогноз менее чем до 3%.
Стратегией нулевой терпимости на начальных этапах пандемии пользовались немало стран, но все они со временем от нее отказались. Главным образом, из-за сильнейшего давления, которое она оказывает на систему здравоохранения; из-за огромного вреда, причиняемого экономике, и, что тоже немаловажно, по понятной причине психологической усталости населения.
Партия и правительство КНР отказываться от стратегии нулевой терпимости, по крайней мере, в ближайшее время не планирует несмотря на то, что Китай, пожалуй, единственная страна на планете, которая продолжает бороться с коронавирусом, а не жить вместе с ним. Но это, конечно, не значит, что стратегия сохраняется в том же виде, в каком она была начальных этапах пандемии. Пекин разработал 11 ноября новую памятку по борьбе с болезнью. Она состоит из 20 пунктов и содержит существенные послабления стратегии нулевой терпимости при сохранении самой идеи в целом, как неустанно повторяют китайские власти. К примеру, центр советовал местным властям не закрывать на карантин целые города, а вводить локальные локдауны вплоть до подъездов в домах, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Кстати, в стране по-прежнему самый непопулярный сейчас цвет – синий, потому что в него выкрашены ограждения, огораживающие карантинные подъезды, дома, кварталы и так далее.
Конечно, новая программа борьбы с пандемией не очень вяжется с конечной целью стратегии нулевой терпимости, которая осталась неизменной – искоренение Covid-19, но она по крайней мере вселяла в китайцев надежду на то, что открытие Поднебесной не за горами. Этого же, т.е. отмены коронавирусных ограничений и локдаунов ждала от Пекина и вся планета, которая в немалой степени зависит от китайской экономики.
Однако суровая действительность внесла коррективы. 27 ноября в Китае зарегистрированы 40052 новых заражения короной. Это пятый день подряд с антирекордами в КНР. В связи с рекордной вспышкой пандемии в последние дни и недели Пекин вынужден отменить все послабления. Вновь приходится возвращать массовые тестирования, которые очень дорого обходятся как в финансовом, так и в психологическом плане. Не исключены, думается, в случае дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом и локдауны целых городов, но в Пекине, по крайней мере, пока надеются, что удастся ограничиться короткими локальными локдаунами и не прибегать к крайним мерам. Кстати, по оценкам экономистов Nomura, под локдаунами уже находится как минимум пятая часть ВВП Китая.
Несмотря на очередные заверения властей терпение простых китайцев, похоже, лопнуло. Здесь необычно не только что, у дисциплинированных китайцев лопнуло казавшееся бесконечным терпение, но и то, что они вышли с протестами против стратегии нулевой терпимости на улицы, что происходит крайне редко. И уж совсем необычны для Поднебесной столкновения демонстрантов с полицией, которые произошли в ряде городов в минувшие выходные.
Формальной причиной, спровоцировавшей протесты против стратегии нулевой терпимости, стал пожар с 10 жертвами в жилом доме в Урумчи, главном городе Синьцзян-Уйгурского автономного района, в минувший четверг вечером. Демонстрации протеста прошли в большинстве китайских мегаполисов: в Пекине, Шанхае, Ухане и Чэнду. Демонстранты считают, что локдауны, с конца августа действующие в отдельных частях Урумчи, способствовали такому большому числу жертв.
В связи со вспышкой ковида и осложнения социальной обстановки в Китае многие экономисты сейчас, очевидно, вновь начнут пересматривать прогнозы по развитию китайской экономики в сторону понижения. 27 ноября, к примеру, вышел новый прогноз американского банка Goldman Sachs, который прогнозирует Китаю очень сложный и болезненный выход из пандемии. Аналитики банка и, в частности, главный экономист по Китаю Хуэй Шань оценивают вероятность отмены стратегии нулевой терпимости в первом квартале 2023 года в 30%. Ранее Goldman прогнозировал Китаю в 2022 году рост экономии на уровне 3%
Протесты привели к падению главных китайских индексов: Hang Seng Index открылся в понедельник утром на 3% ниже пятничного закрытия, а SSE Composite Index – на 1,5% ниже.