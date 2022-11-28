В Поднебесной мощная вспышка пандемии и протесты населения

Энергетический кризис и даже события на Украине сейчас вновь, как и месяц назад, когда в Пекине проходил ХХ съезд КПК, испытывают очень серьезную конкуренцию со стороны новостей из Китая. Там очень серьезная вспышка коронавируса, о котором в Америке и Европе начали потихоньку забывать.

Ситуация с пандемией в Китае очень важна для планеты даже не столько потому, что это самая населенная страна мира и каждый шестой житель планеты – китаец по национальности. Китайская экономика – вторая в мире. Причем, в ряде секторов и отраслей, количество которых постепенно растет, она уже первая. Китай – главный импортер по ряду важных видов сырья, включая нефть и газ (по сжиженному газу в прошлом году). Еще одна причина того, почему за ситуацией с пандемией в КНР следит вся планета, заключается в том, что Пекин продолжает применять в борьбе с пандемией так называемую стратегию нулевой терпимости к коронавирусу. Ее главные орудия – локдауны целых мегаполисов и даже регионов и не менее жесткие ограничения, которые очень больно бьют не только по китайской, но и по глобальной экономике. Для китайской экономики этот год из-за локдаунов в крупнейших городах, особенно весеннего в Шанхае, самый «медленный» за много десятилетий. Достаточно сказать, что при заявленной еще в конце прошлого года задаче увеличить ВВП КНР в 2022 году на 5,5%, до сих пор, кстати, китайскими властями не пересмотренной, все аналитики и экономисты уже понизили прогноз менее чем до 3%.