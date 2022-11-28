Группа «Руст» реализовала проект по переносу розлива виски из Шотландии в РФ за 17,5 млн рублей

Группа компаний «Руст», которая входит в число ведущих мировых производителей водки, запустила производство собственного шотландского купажированного виски Darrow на заводе группы «Парламент Продакшн» в подмосковной Балашихе.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз группы, инвестиции в реализованный в сентябре 2022 года проект превысили 17,5 млн руб.

К началу следующего года планируется произвести более 70 тыс. девятилитровых коробов виски, в 2023 году будет выпущено более 300 тыс. таких коробов, указывается в сообщении.

В пресс-релизе поясняется, что компания начала производить виски в сентябре 2019 года в Шотландии; до 2022-го Darrow выпускался на мощностях основанной в 1933 году компании Ian Macleod Distillers (IMD). Это позволило группе занять на российском рынке уверенные позиции в категории, которая является третьей по объемам (после водки и бренди) с ежегодными объемами продаж более 8,5 млн девятилитровых коробов.

«В ближайшей перспективе в рамках проекта по импортозамещению "Руст" планирует на мощностях завода "Парламент Продакшн" запуск новых категорий алкогольных напитков, в том числе джина и рома», — уточняется в сообщении.

По словам основателя и председателя совета директоров группы Рустама Тарико, в ближайшее время Darrow «займет справедливую долю рынка», которую в компании оценивают в 10%. «Новый бренд представляет собой лучшее ценовое предложение в сегменте 100% шотландского купажированного виски в России, мы также намерены инвестировать в активную маркетинговую поддержку новинки во всех каналах продаж и задействовать дистрибуционную инфраструктуру компании», — подчеркнул топ-менеджер.

Группа компаний «Руст» имеет производственные и дистрибуционные мощности в России, Великобритании, Венгрии и США. Ей принадлежит винный дом Gancia.