Константин Симонов: Россия продолжает бороться за европейский газовый рынок

Сложившаяся на газовом рынке ситуация требует от России новых стратегических решений. Сокращение закупок европейскими странами нашего «голубого топлива» вкупе с многочисленными западными санкциями, наложенными на отечественную нефтегазовую отрасль, заставляет искать альтернативы прежним решениям, выстраивая торгово-экономические партнерские связи с учетом сложившихся реалий.

Впрочем, даже в столь непростых условиях Россия не намерена сдавать европейский газовый рынок американцам, параллельно разрабатывая стратегию экспансии на Восток. Об этом «Эксперту» рассказал директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

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Падение спроса компенсировано ценами

«Произошло "обрубание" всех балтийских маршрутов. Оба "Северных потока" взорваны, труба через Польшу остановлена. Эта страна, как известно, национализировала свой участок, мы до этого прекратили все поставки. Одна нитка через Украину также остановлена, как сообщалось, еще с весны. Остается два маршрута: это одна нитка украинского маршрута через Сумскую область, и "Турецкий поток". Две этих нитки — это единственное, что нас сейчас связывает с Европой по трубам. Ну, и, конечно, СПГ. Это тоже надо иметь в виду», — заявил «Эксперту» Константин Симонов, оценивая текущую ситуацию на европейском газовом направлении.

Он считает экспортные потери достаточно серьезными. «Если в прошлом году в европейские страны и Великобританию поставлялось по контрактам около 150 млрд кубических метров российского газа, то по предварительным оценкам этого года снижение экспорта на европейском направлении составит порядка 80 млрд кубов», — сказал эксперт.

Говоря о последствиях этой ситуации Константин Симонов пояснил, что на фоне сокращения закупок «Газпром» был вынужден сократить и добычу, но, вместе с тем, эксперт оценил существующее положение ведущих российских газовых производителей как весьма неплохое.

«Парадокс ситуации в том, что в текущем моменте и "Газпром" и "Новатэк" чувствуют себя очень хорошо. Если считать признаком "хорошего самочувствия" приток денег, то с этой точки зрения у них все в порядке, особенно — у "Новатэка". В СПГ они по объемам не просели, завод "Ямал-СПГ" работает, производство не сокращается. У "Газпрома" есть существенные проседания и по добыче, и по экспорту, он сам это публично признает, но это сегодня компенсируется ростом цен. С точки зрения выручки, год будет очень удачным. Обе компании закончат год с прекрасным финансовым результатом», — констатировал Константин Симонов.

Эксперт подробно разобрал вопрос поставок сжиженного природного газа. «СПГ является дефицитным товаром, и пока даже Европа на российский сжиженный природный газ санкции не накладывала. Последний пример — "Газпром" отгрузил с "Портовой" (со своего нового завода) СПГ в Грецию. У компании есть профильный завод на Сахалине, сейчас ей запущен новый среднетоннажный завод "Газпром СПГ Портовая", они его собираются расширять, хотя ранее ставка на СПГ не делалась. Для "Новатэка" же торговля СПГ — основная часть экспортной стратегии», — отметил собеседник «Эксперта».

Константин Симонов коснулся неизбежных проблем, с которыми столкнутся российские газовые гиганты. «Очевидно, что следующий год будет очень непростым. В 2023-м ожидаются с дополнительные потери. "Газпром" ждет дальнейшее сокращение выручки. Это очевидный факт. Плюс ожидается дальнейший рост налогов. Таковы горькие реалии. Компенсировать финансовые потери можно определенным ростом внутренних цен. Как известно, тарифы вырастут на 8,5%. Но в целом это проблему полностью не решит, тут есть определенные сложности. У "Новатэка" ситуация лучше, потому, что все его проблемы связаны с будущими заводами, для него главный вопрос сейчас заключается в том, сумеет ли компания достроить свои новые СПГ-заводы в условиях санкций», — пояснил эксперт.

Продолжая говорить о внутреннем рынке, Константин Симонов предположил, что сильно рассчитывать на рост внутреннего спроса не приходится. «По оценкам "Газпрома" до 2030 года газификация даст 20 млрд кубов дополнительного спроса, газомоторное топливо — 10 млрд кубов. Иными словами, это всего 30 млрд кубов при самом оптимистичном сценарии. Я уже сказал, что только в этом году мы потеряем около 80 млрд кубов трубного экспорта в Европу, то есть внутренний рынок такие объемы не компенсирует», — посетовал эксперт.

Переориентация на Восток потребует времени

Рассуждая о возможных в перспективе шагах российских газовых компаний, Константин Симонов пояснил, что для наращивания поставок в страны Востока (прежде всего — в Китай) необходима развитая газотранспортная инфраструктура.

«Надо строить новые трубопроводы. Инвестпрограмму "Газпром" объявил, она уже сейчас превышает 2 трлн, это рекордные цифры. Нужны деньги, нужны инвестиции. Нужно строить новые трубопроводы под турецкий хаб, нужно что-то делать с китайским направлением, нужно начинать стройку "Силы Сибири-2". Конечно, строить трубопровод в Индию, а такие предложения уже вносились, пока рановато. Тут нужно, что называется, утрясти много политических и экономических вопросов. Да и технических», — подметил Константин Симонов.

Он добавил, что масштабная переориентация на Восток потребует времени, поэтому нужно использовать все оставшиеся возможности на европейском направлении. «Все, что можно произвести в виде СПГ, надо произвести, но и бросить все трубные проекты и начать делать только его глупо, поскольку крупнотоннажной технологии его производства у нас сейчас нет. К счастью, мы избежали соблазна перекрыть Европе газ, так как такое решение ни к чему бы не привело. Европа бы не замерзла, а США “помогли” бы ей сделать вывод, что с Россией работать нельзя. И мы бы просто ушли с европейского рынка, полностью отдав его американцам. Они долгое время борются с нашими трубопроводными проектами. И нам ни в коем случае нельзя своими руками давать им шанс на победу», — предостерег эксперт.

«Мы продолжаем бороться за европейский рынок, и правильно делаем. Но борьба эта тяжелая. Мы ее ведем, в том числе, и в виде турецкого хаба. Хотя переговоры идут очень сложно, но с другой стороны ни один серьезный европейский политик, который имеет реальное отношение к выстраиванию энергостратегии, не отмел эту идею. И газовый бизнес не отмел эту идею. Там много вопросов, но эта идея актуальна. Это не значит, что она будет быстро реализована, но это одна из форм нашей борьбы за европейский рынок. Это тоже часть нашей газовой стратегии», — указал глава ФНЭБ.

В качестве еще одного варианта увеличения газового экспорта, эксперт назвал наращивание производства аммиака, для которого используется природный газ, и поставки удобрений за рубеж. «Это один из сценариев, который тоже можно прорабатывать. Он довольно красив с точки зрения того, что мы демонстрируем нашу готовность поставлять удобрения на мировые рынки для борьбы с голодом. А для нас — это формула поставок газа уже в виде конечного продукта. Технологии подобные есть, еще с советского времени. Конечно, это требует и производства, и логистики, и пересмотра портов, чтобы не зависеть от аммиакопровода Тольятти-Одесса», — рассказал Константин Симонов.

Европа идет на риск

Также эксперт затронул тему нынешней ситуации в ЕС, обратив внимание на то, что нынешняя европейская стратегия лишена долгосрочных перспектив. «Европейцы сейчас дико радуются тому, что прошли, как они считают, этот зимний сезон. Но последствия значительного отказа от поставок российского голубого топлива уже наступили, и они будут, конечно, и в дальнейшем иметь эффект. Это совершенно дикие цены, которых европейский рынок не знал вообще никогда в своей истории. Это сокращение потребления газа, которое уже наблюдается. Это уже запущенные и очень непростые для европейской экономики процессы: деиндустриализация, рост инфляции, рост налогов и так далее. В этом плане Евросоюз сейчас выпутывается из кризиса, наращивая долг и скупая на рынке СПГ, тратит на это колоссальные средства. Собственно, это и есть его основная ставка на будущее», — заявил Константин Симонов.

Но, по его словам, подобная позиция Европы недальновидна, принимая во внимание, опять-таки, существующие реалии. «Все, что можно скупить на рынке в виде СПГ, европейцы скупили, заплатив за это колоссальную цену. Вот и вся европейская стратегия. В следующем году нового СПГ на рынке не будет, никаких новых проектов не предполагается к вводу. При этом, притока российского газа тоже не будет, и из этой зимы ЕС выйдет с пустыми хранилищами. И ключевым вопросом зимы следующей станет искренность Европы в тезисе: "мы никогда больше не вернемся к закупкам российского газа"», — резюмировал эксперт.

При этом США, которые являются главными бенефициарами нынешней ситуации, всеми силами убеждают Европу в том, что, пройдя нынешнюю зиму, ЕС сумеет также пройти и следующую. «Такие оценки уже сейчас даются. Да, этот год они пройдут, но следующий будет для них очень рискованным. Нарратив о том, что можно будет прожить без российского газа, остается, но брать на всякий случай газ у России Европа продолжает. В том числе — в виде СПГ. В этом плане, повторюсь, ключевой будет зима 2023-2024 года», — заключил Константин Симонов.