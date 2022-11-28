Консультации Москвы и Вашингтона по ДСНВ перенесли на более поздний срок

Заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США, которое должно было пройти 29 ноября — 6 декабря в Каире, в эти дни не состоится; его перенесли на более поздние даты.

Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел РФ, передает РБК.

Ранее посольство США в РФ сообщило изданию «Коммерсантъ», что «Россия в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты».

На консультациях стороны должны были обсудить взаимные претензии в рамках договора, в первую очередь, вопрос о возобновлении инспекций на местах.

ДСНВ был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в апреле 2010 года в Праге и вступил в силу в феврале 2011-го. Помимо сокращения стратегических наступательных вооружений, он предусматривает регулярный обмен данными и взаимные инспекции. В феврале 2021 года договор был продлен на пять лет. В последний раз консультативная комиссия, в рамках которой должны обсуждаться аспекты выполнения договора, собиралась очно в Женеве в октябре 2021 года. Инспекции по ДСНВ приостановлены с начала 2020 года из-за пандемии.