В Кремле оценили инициативу Ватикана, предложившего площадку для переговоров Москвы с Киевом

Россия приветствует инициативы отдельных государств, среди которых Ватикан, по организации площадки для переговоров РФ с Украиной, однако из-за позиции Киева такие предложения не могут быть востребованными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы знаем, что целый ряд и зарубежных государственных деятелей, и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку и, безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы сейчас имеем де-факто и де-юре со стороны украинской стороны, такие площадки востребованными быть не могут», — заявил пресс-секретарь главы государства, комментируя сообщения о готовности Ватикана предоставить площадку для российско-украинских переговоров.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что высказывания Владимира Зеленского, который заявил о готовности Украины «вернуть Крым», указывают на нежелание Киева урегулировать конфликт невоенными методами.