Минобороны РФ рассказало об успехах на Купянском, Артемовском и Красно-Лиманском направлениях

Министерство обороны РФ представило сводку о ходе специальной военной операции на территории Украины.

Отмечается, что на Купянском направлении украинская сторона силами двух ротных тактических групп предприняла попытку атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР). «В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап», — проинформировали в Минобороны.

Сообщается, что на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского Лесничества (ЛНР) артиллерия РФ нанесла поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления в направлении населенного пункта Червоная Диброва. «В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа», — говорится в сводке оборонного ведомства.

На Артемовском направлении (ДНР) четыре ротные тактические группы ВСУ пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград, чтобы пресечь наступление российских войск, указывается в сообщении. «Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль», — сообщается в пресс-релизе.

На Южно-Донецком направлении ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ; за сутки уничтожено более 50 украинских боевиков, отмечается в сводке.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих», — указывается также в сообщении.