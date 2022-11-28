«Москвич» выпустит на 100% российский автомобиль в 2025 году

Завод «Москвич» планирует запустить производство автомобилей исключительно из российских компонентов и на отечественной платформе через три года.

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

«У нас есть поручение мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы завод "Москвич" через несколько лет выпускал машину из российских компонентов и на российской платформе. Мы над этой задачей вместе с "КамАЗом" работаем, и я уверен, что мы с ней справимся», — цитирует Ликсутова пресс-служба столичного департамента транспорта. По словам чиновника, «2025 год — целевой, когда машина уже должна быть».

В конце 2023 года предприятие планирует выйти на объем локализации, сопоставимый с заводом Renault до ухода автогиганта из РФ, отметил он. «Часть кузовных деталей будем делать здесь, будем закупать российскую резину. Каждый год — максимальная локализация компонентов», — подчеркнул Ликсутов.

В следующем году «Москвич» произведет около 50 тыс. машин, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга в столице, а также в Подмосковье и других регионах, сообщается в Telegram-канале предприятия.

Серийная сборка автомобилей на заводе началась 23 ноября, первым на конвейер вышел кроссовер «Москвич-3». Продажа машин стартует в декабре этого года.